Путин пообещал дать поручение ОНФ и Минздраву провести анализ строительства ФАПов в регионах

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин пообещал дать поручение Общероссийскому народному фронту совместно с Минздравом провести подробный анализ строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в каждом регионе. Затягивание сроков строительства объектов глава государства назвал хамством и разгильдяйством.

Член Центрального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Cело. Территория развития» Юлия Оглоблина на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности и аграриями рассказала о проблемах строительства ФАПов в регионах. Из 438 объектов, которые проверили активисты ОНФ, половина ФАПов на 10 декабря еще достраивалась. Более того, в Приморье, а также в Московской, Липецкой, Владимирской областях строительство более половины ФАПов либо только началось, либо еще даже не начато. Проблема есть не только со срывом сроков со стороны подрядчиков, но и с обеспечением кадрами, лицензированием. В результате, под данным Минздрава, из построенных в прошлом году 370 ФАПов 64 не работают, рассказала Оглоблина.

«Это просто разгильдяйство и хамство», – подчеркнул Путин. Он сказал, что даст поручение Народному фронту совместно с Минздравом подготовить подробный анализ работ.

«Мне такой анализ нужен. Давайте его. Обязательно устроим разбор полетов по каждому субъекту. Деньги выделяются. Значит, люди просто не могут организовать работу. Причин может быть много, но людям нужен результат», – подчеркнул Путин.

Кроме того, Оглоблина рассказала о высоких тарифах на электроэнергию для сельхозпроизводителей, которые по сравнению с тарифами для промышленных предприятий выше в полтора-два раза.

Путин отметил, что сельхозпроизводителей можно поддержать грантами и другими формами поддержки, в том числе предоставить льготную кредитную поддержку или дополнительное субсидирование из федерального либо регионального бюджета. Также можно изобрести другие инструменты, добавил президент России.

«Самая большая поддержка, которая выделяется из федерального бюджета, идет на сельхозотрасль», – подчеркнул Путин.