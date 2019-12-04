Проект «Профстажировки 2.0» презентовали студентам Республики Коми

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин презентовал проект участникам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Коми в рамках тематической площадки «Новые механизмы прямого взаимодействия студентов и будущих работодателей». Регион ставит перед собой задачу подготовить кадры с помощью современных инструментов, в числе которых – проект «Профстажировки 2.0». Он намерен активно подключиться ко второй волне конкурса студенческих работ, которая стартует 1 февраля 2020 г.

Сейчас участники первой волны решают задачи партнеров-работодателей проекта в рамках своих курсовых и дипломных работ.

«Хочется увидеть активность как студентов, так и работодателей региона. Лучшая мотивация для привлечения предприятий в проект – конкуренция в борьбе за молодые таланты. Нужно на примере двух-трех компаний показать, как разрабатывать интересные кейсы и привлекать молодежь к решению производственных проблем. Заметив успех конкурентов, полученный таким простым путем, многие просто не смогут остаться в стороне. Советую начать работу с органов власти и областной администрации. Например, в проекте уже есть практика, когда государственные органы разрабатывают собственные кейсы. Также можно рассчитывать на информационную поддержку регионального ОНФ. Лучше заняться этим не позднее середины января», – отметил Семин.

Он также добавил, что кадровая мобильность – не главная цель проекта.

«Если студент выбирает кейс другого региона, это прекрасно. Но также мы даем возможность соединить стороны рабочего процесса в рамках одного субъекта», – сказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0».

Сегодня на платформе зарегистрированы представители 11 учебных заведений Коми. Работодатели подготовили для них ряд интересных кейсов. Например, для отдела управления дошкольным образованием администрации городского округа «Сыктывкар» студенты разработают мобильное приложение с данными его официального сайта, филиал «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» предлагает спроектировать «Пассивный дом», а ПАО «Интер РАО» – оптимизировать проведение производственного экологического контроля объектами электроэнергетики.

Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещено 4 079 заданий от 1 161 партнера-работодателя. В их числе Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», Группа ГАЗ, АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

В январе 2020 г. будут подведены итоги первой волны – мы узнаем имена студентов, которые получат стажировку благодаря успешному написанию своей курсовой работы.

Напомним, что «Профстажировки 2.0» – это совместный проект Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей».