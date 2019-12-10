ПРИШЛО ВРЕМЯ УРАГАНА РЫБАЛКА С НОЧЁВКОЙ ПОРВАЛ ЛЕСКУ ПОЙМАЛИ ХУЛИГАНА

Ну вот и пришло время «Урагана». «Бурлак» Григорича заболел(потёк бензобак) и мы втроём паравозиком выехали на моём мототолкаче. Резкое потепление до плюсовой температуры и сильный ветер не помешали рыбалке. Она состоялась. И каждый из нас принёс домой свежие рыбные деликатесы от матушки — Печоры. А ещё, был пойман налим-хулиган, который неделю назад оборвал продольник Григорича. Оборванная снасть была во рту хищника. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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