Представители ОНФ презентовали концепцию предстоящего форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Координатор проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта презентовал в правительстве РФ концепцию XVI всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». По его словам, форум станет реальной возможностью для предприятий оборонно-промышленного комплекса представить свою продукцию именно целевой аудитории гражданских закупщиков в таком масштабном формате.

20 декабря в Доме правительства РФ состоялось первое заседание оргкомитета XVI всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» под председательством заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова. Мероприятие на протяжении 15 лет остается самым крупным событием федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Однако если в предыдущие годы ключевой темой форума было нормативное регулирование контрактной системы, то в 2020 г. повестка касается сверхзадач национальной экономики.

В фокусе концепции форума – процесс адаптации предприятий оборонно-промышленного комплекса к системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок, что ожидаемо приведет к насыщению рынка «настоящей качественной отечественной продукцией». Это особенно важно при реализации программ импортозамещения и национальных проектов. Этим объясняется и географический выбор площадки – «ГОСЗАКАЗ-2020» пройдет в КВЦ «Патриот» с 25 по 27 марта 2020 г.

Антон Гетта напомнил, что согласно поручению президента России доля выпуска оборонными предприятиями высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения к 2020 г. должна вырасти до 17%, к 2025 г. – до 30%, а к 2030 – составить до 50% от общего объема продукции ОПК. Проведение форума – важный стратегический шаг в этом направлении.

«Производителям оборонки нужно дать возможность напрямую соприкоснуться с рынком гражданских заказчиков, контролеров и регуляторов контрактной системы. Не все разделяют энтузиазм по поводу быстрой интеграции ОПК в гражданский сектор. Существует недооценка проблем работы предприятий оборонно-промышленного комплекса по 44-ФЗ и 223-ФЗ», – сказал он.

Войти на рынок гражданской продукции будет сложно, считает заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии ОНФ, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

«С этим форумом мы связываем большие надежды и ожидания. В нем примут участие предприятия, которые входят в состав Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига оборонных предприятий». Уже сейчас необходим максимальный охват производств, заинтересованных в выходе на гражданский рынок, в том числе поставщиков второго и третьего звена цепочки кооперации», – подчеркнул Гутенев.

Особую стратегическую важность имеют поставленные президентом контрольные точки: степень диверсификации ОПК к указанным срокам.

«Чем дальше, тем более тяжело будет даваться каждый процент роста. Несмотря на нормальную динамику сейчас, достижение поставленных задач диверсификации в последующие годы будет скорее всего сопряжено с возрастающими трудностями, – считает Гутенев. – Поэтому очень желательно формирование гражданской квоты для поставщиков от оборонного комплекса».

Работа в условиях гражданского рынка очень сильно отличается от работы в рамках ГОЗ и потребует не только перестройки производственных цепочек, но и всей управленческой схемы предприятий ОПК.

Тон предстоящей дискуссии на полях форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» задал Юрий Борисов.

«В рамках импортозамещения мы не просто вынуждаем закупать российскую продукцию. Это должен быть именно конкурентоспособный продукт, за который несет ответственность производитель. На поставщике должны лежать обязательства по сопровождению продукции. Чтобы недобросовестные игроки не дискредитировали идею диверсификации ОПК. Уверен, что форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – это уникальная возможность для предприятий ОПК выйти на прямые контакты с потенциальными покупателями. Также хочу напомнить, что сегодня существенная доля государственных закупок проходит через регионы, для которых существуют ключевые показатели эффективности. То есть у них есть возможности и есть обязательства – их следует строго исполнять. По аналогии с американской моделью импортозамещения мы можем запустить программу «Покупай российское!», которая даст лучшим предприятиям изготавливать конкурентную продукцию в широкой номенклатуре. Поднять авторитет промышленности и повысить ответственность заказчика – вот чего мы ждем от форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», – подчеркнул Борисов.

Весь методический и экспертный потенциал форума будет брошен на помощь поставщикам от оборонки, пообещал директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», член правления «Опоры России» Андрей Садофьев.

«Мы обязаны направить весь наработанный за эти годы потенциал форума, специальные знания, опыт экспертов, профессионального сообщества на помощь предприятиям ОПК. Чтобы они могли максимально быстро погрузиться в сложности и перипетии 44-ФЗ и 223-ФЗ, переняв весь практический опыт профессиональных участников этого сложного процесса. Показательно, что беспрецедентную поддержку предстоящему форуму осуществляет Минпромторг России. Глава ведомства Денис Мантуров обратился к губернаторам с предложением проинформировать передовые предприятия различных отраслей промышленности о возможности продемонстрировать свою продукцию. Был даже задействован информационный ресурс ГИС промышленности», – отметил он.

В программе форума традиционно яркие мероприятия, составляющие его ожидаемую интригу: это специальная сессия «Режим диалога с регуляторами и контролерами» с обязательным пакетом сформированных законодательных инициатив на выходе. По сути, это расширенные общественные слушания по закону о закупках. Практика показывает, что большая доля сформированных таким образом инициатив форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» впоследствии становится полноценными законопроектами. Без преувеличения, самое ожидаемое мероприятие для профессионального сообщества экспертов, заказчиков и поставщиков – ответы представителей Минфина, ФАС, Федерального казначейства и Счетной палаты на вопросы заказчиков и поставщиков (ФЗ-44, ФЗ-223), разъяснения по наиболее сложным ситуациям, связанным с применением законодательства.

Но есть и свежие решения в повестке предстоящего форума. Так, Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» проведут специальные заседания, объединенные общим девизом: «Предприятиям ОПК нужна поддержка: совместно формируем эффективные решения!» Еще одно мероприятие с интригой – специальные секции «Национальные проекты через «призму закупок».