После вмешательства ОНФ в Коми дорожники расчистили от снежных заносов трассу Сыктывкар — Ухта

После встречи экспертов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми с министром строительства и дорожного хозяйства региона Андреем Крикуненко дорожные службы расчистили от снега основную по объему автоперевозок региональную трассу Сыктывкар – Ухта. Ее содержание в зимний период взято на контроль.

С жалобой на плохое состояние дороги пожаловались граждане во время прямого эфира передачи о качестве дорог республиканского телеканала «Юрган», в которой приняли участие активисты ОНФ и руководитель ведомства. Министр после эфира пообещал исправить ситуацию на трассе Сыктывкар – Ухта. Общественники проконтролировали это в ходе совместного рейда с представителями управления автомобильных дорог Республики Коми и ГИБДД.

Во время рейда активисты ОНФ зафиксировали, что дорогу на всем протяжении очистили от снега, дорожные службы во время осмотра проводили отсыпку трассы противогололедной песчаной смесью.

Заместитель заведующего отделом эксплуатации автомобильных дорог управления автомобильных дорог Республики Коми Кирилл Костарев проинформировал, что на трассу выведена вся имеющееся техника, усиленный режим работы дорожных служб для борьбы со снежными заносами будет действовать до конца зимнего периода.

В то же время в ходе рейда были выявлены иные недостатки трассы. Так, на 68 и 98 км занижены уровни обочины, что может привести к аварийной ситуации. На 68 км обнаружены выбоины размерами более одного метра в поперечном сечении. Большая выбоина также зафиксирована на 110 км дороге. Кроме того, поверхность ряда дорожных знаков на трассе занесена снегом, что затрудняет восприятие информации водителями.

По итогам мероприятия управление автомобильных дорог Республики Коми приняло меры по исправлению выявленных нарушений. Знаки были расчищены в день проведения рейда. Выбоины были устранены на следующий день – подрядная организация провела ямочный ремонт. Общественники проконтролировали ремонт и получили фотоматериалы о проделанной работе. В срок до 25 декабря 2019 г. будут устранены выявленные несоответствия покрытий, примыкающих к дорожному полотну.

«Региональное отделение ОНФ в Коми отмечает результативность действий органов власти и дорожных служб по сигналу общественников и граждан. Однако отмечаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы таких острых сигналов не было вовсе. Мониторинг дорожной ситуации в регионе будет продолжен», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.

Общественники напомнили, что в конце ноября 2019 г. после обращения Народного фронта в Коми администрация Троицко-Печорского района взяла на контроль расчистку дорог от снега в муниципалитете, в том числе на маршрутах следования школьных автобусов. Тогда после снегопадов по дороге в школу №1 в село Троицко-Печорск в заносах застрял школьный автобус, потребовалась помощь спасателей.