По итогам расследований ОНФ участники сговоров на торгах оштрафованы на 408 млн рублей

По материалам активистов и экспертов проекта ОНФ «За честные закупки» ФАС России возбудила 74 антимонопольных дела. По итогам расследований участники сговоров были оштрафованы на 408 млн руб. Об этом в рамках Антикоррупционного форума рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

«Борьба с картелями – важная составляющая работы активистов Народного фронта. Первой сферой, в которой мы выявили многочисленные сговоры на торгах, стала поставка питания. Больше всего антимонопольных дел возбуждено по этой теме – на данный момент 52 дела. После активисты и эксперты ОНФ проанализировали и другие сферы. Всего по материалам проекта ФАС России возбудила 74 антимонопольных дела. Сумма штрафов участникам сговора превысила 408 миллионов рублей», – отметил Гетта.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев сказал, что за несколько лет совместной работы управления по борьбе с картелями ФАС России и ОНФ выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в сфере поставки медикаментов, продуктов питания, строительства и поставки нефтепродуктов: «Совместно нами проведено более 20 мероприятий, среди которых курсы повышения квалификации для активистов, вебинары, совещания, крупные форумы и круглые столы. Итогами работы стали возбужденные дела, как антимонопольные, так и уголовные, и существенные штрафы».

В свою очередь прокурор Краснодарского края Сергей Табельский отметил, что взаимодействие органов прокуратуры Краснодарского края с ОНФ носит длительный и конструктивный характер.

«Как известно, ключевой момент работы прокуратуры – организация проверочных мероприятий, в том числе в области противодействия коррупции, многие данные для которых поступают именно от Народного фронта. Достаточно плотно мы сотрудничаем и в области закупок государственных и муниципальных услуг. На основании данных проекта ОНФ «За честные закупки» вскрываются нарушения при освоении бюджетных средств», – сказал он на мероприятии.

В Краснодаре 10 декабря проект ОНФ «За честные закупки» проводит Антикоррупционный форум, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Форум, посвященный противодействию картелям и сговорам, объединил порядка 1 тыс. активных граждан, общественников, представителей органов власти, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной антимонопольной службы, Контрольно-счетной палаты и бизнес-сообществ. В форуме принимают участие представители 26 регионов России.