Опрос ОНФ: именные сертификаты делают дополнительное образование доступнее для российских детей

Именные сертификаты на дополнительные общеразвивающие программы увеличили доступность кружков и секций для 45% воспользовавшихся ими семей. Такие данные озвучила на VI Всероссийском совещании работников дополнительного образования эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям», директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

Представители Народного фронта с 2017 г. принимают участие в пилотном проекте по внедрению персонифицированного финансирования в дополнительное образование. За это время число регионов, использующих систему именных сертификатов, по которым дети могут бесплатно посещать кружки и секции, выросло с 7 до 42. ОНФ проводит мониторинг реализации проекта в пилотных регионах.

«Результаты опросов родителей позволяют выделить ряд позитивных эффектов от сертификатов. У семей появляются новые возможности: выбирать самостоятельно и без ограничений программу для ребенка, отводить детей в те организации, о существовании которых они даже не знали, записываться на кружки, посещать которые раньше можно было только на платной основе», – сообщила Половкова.

По ее словам, 45% родителей, дети которых используют именной сертификат, признали, что он увеличил доступность дополнительного образования. Три четверти семей считают номинал сертификата достаточным для удовлетворения образовательных потребностей ребенка. Для 30% родителей его размер позволяет реализовать желание ребенка без каких-либо условий, а для 47% – номинала достаточно, если ребенок не захочет увеличить количество кружков. Сокращается процент пользователей сертификата, столкнувшихся с проблемами при его получении (за два года – с 19 до 9%) и использовании (с 27 до 21%). Такие данные были получены по итогам опроса более 1 100 родителей из 14 регионов, проведенного ОНФ и фондом «Национальные ресурсы образования» в середине 2019 г.

По мнению Половковой, необходимо проанализировать эффективность реализуемых в регионах моделей. Это позволит повысить прозрачность системы и оценить достижение результатов национального проекта «Образование».

«Одной из важнейших наших задач мы считаем информирование населения: разъяснение нюансов, помощь в решении спорных ситуаций. Родителей интересует, как использовать сертификат, по каким программам, где его получить. Часто с разными вопросами обращаются поставщики образовательных услуг: как присоединиться к системе, какие преимущества это дает, каким образом получить лицензию на образовательную деятельность и многие другие», – отметила Половкова.

Она также рассказала о новых инструментах, с которыми стало проще использовать сертификаты. Ранее эксперты проекта «Равные возможности – детям» разработали информационный комикс и мобильное приложение для родителей по использованию сертификатов.