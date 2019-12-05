ОНФ в Коми договорился с властями о включении в нацпроект участков с карты убитых дорог в 2020 году

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми подвели промежуточные итоги мониторинга исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Все работы в его рамках в республике исполнены, в том числе те, которые не были завершены в срок до 1 октября 2019 г. Общественники по итогам рейдов дали удовлетворительную оценку качеству работ. Активисты достигли договоренности с министром строительства и дорожного хозяйства республики Андреем Крикуненко о том, что в БКАД на 2020 г. будут включены участки, отмеченные на интерактивном ресурсе ОНФ «Карта убитых дорог».

Представители ОНФ сообщили, что в 2019 г. в рамках нацпроекта также был отремонтирован ряд дорожных участков, отмеченных на карте. Так, самые масштабные работы были проведены в Сыктывкаре, где почти все участки, вошедшие в план ремонта по национальному проекту, местные жители нанесли на интерактивный ресурс ОНФ. В городе были отремонтированы 24 дороги протяженностью более 30 км.

Всего в рамках БКАД в Коми в 2019 г. в план ремонта вошли 75 дорожных объектов. На сегодня он реализован в полном объеме. До 1 октября 2019 г. (срок реализации нацпроекта) ряд объектов еще не был доведен до конца. Однако это не было критичным – оставалось обустроить отдельные пешеходные переходы и освещение, а также один дорожный участок на улице Старовского (от улицы Коммунистической до улицы Димитрова) в Сыктывкаре. В ноябре все ремонтные работы были завершены.

В ходе встречи с руководством министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

«Обязательно рассмотрим вопрос о включении в следующий этап реализации БКАД участков, отмеченных на интерактивном ресурсе Народного фронта в Республике Коми. Учет интересов граждан – это важная составляющая реализации дорожного национального проекта», – отметил руководитель ведомства Андрей Крикуненко.

В Коми на карте убитых дорог ОНФ отмечены 302 участка, из них 130 отремонтированы – 87 капитально и 43 ямочно.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг дорог, отремонтированных по БКАД в этом году. Весной проведем рейды и дадим окончательную оценку тому, как новое полотно справилось с зимним периодом. Одновременно начнем контрольные рейды реализации нацпроекта по дорогам, включенным в план ремонта в 2020 г.», – сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.