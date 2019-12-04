ОНФ представил свой стенд на Международном форуме добровольцев в Сочи

Общероссийский народный фронт в первый день работы Международного форума добровольцев в Сочи представил сразу несколько проектов, направленных на развитие волонтерских инициатив в разных сферах жизни общества. Познакомиться с ними и узнать, как присоединиться к работе в любом регионе России, можно на стенде ОНФ. Он стал центром притяжения большого числа посетителей. Для участников на нескольких экранах демонстрируются видеоролики о работе волонтеров и активистов Народного фронта.

Одним из стартовых мероприятий первого дня форума стал мастер-класс от проекта ОНФ «За права заемщиков». Его руководитель Евгения Лазарева рассказала о финансовом просвещении граждан и пригласила участников форума вступить в ряды добровольцев.

«Это такие проводники между добром и злом, которые помогают людям дружить с деньгами, – объяснила она. – Старшее поколение – особая категория граждан, которые нуждаются в помощи подобных проводников. Им посвящена одна из наших акций «Расскажи бабушке», участвуя в которой, добровольцы защищают пожилых людей от мошенников».

Мастер-класс проекта «За права заемщиков» вызвал у слушателей интерес, желание обучаться и передавать знания по финансовой грамотности тем, кому они могут быть полезны.

«Я как волонтер участвовала в нескольких международных проектах, – рассказала участница форума из Тамбова Татьяна Борисова. – А недавно, к сожалению, сама стала жертвой мошенников – перевела им некоторую сумму денег. Хочется помочь людям не ошибиться таким же образом. Я работаю в образовательном учреждении и могла бы вести финансовое просвещение в среде студентов».

Волонтеры, собравшиеся на форуме добровольцев, также познакомились с новыми продуктами проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Гости форума приняли участие в мастер-классе и викторине, которые были посвящены вопросам образовательного волонтерства и дополнительного образования детей. Их провела эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

«Цель проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» – обеспечение каждого ребенка доступной и интересной для него дополнительной развивающей программой. Один из механизмов – образовательное волонтерство. Это уникальный феномен, который возникает в ситуации недостатка ресурсов образовательной системы – отсутствия бесплатных кружков, отставания содержания программ от изменяющихся потребностей детей, необходимости особых условий и прорывных методик для ребят с ограниченными возможностями здоровья», – считает Половкова.

В дискуссиях основной программы форума участвовали также руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Все дни работы форума на стенде ОНФ трудятся представители волонтерского штаба по отработке обращений граждан, поступивших на прямую линию с Владимиром Путиным. Обо всех подробностях функционирования этой системы представители Народного фронта расскажут 5 декабря на форуме.