ОНФ и платформа «Россия – страна возможностей» запустили совместный проект «Культурный код»

Общероссийский народный фронт и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» запустили совместный проект «Культурный код», который направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды. Его презентовали в Центре современного искусства «Винзавод».

Участниками презентации стали начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев, глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

«Мы стараемся сделать все для того, чтобы в России развивались городская среда и культурная сфера. Один из инструментов – создание музеев монументального искусства под открытым небом, или другими словами – красочных граффити на домах. Все это будет сопровождаться творческими мероприятиями. Уверена, что выставки современного искусства и мастер-классы от профессиональных художников станут катализатором культурной жизни в российских городах и пробудят в людях живой интерес к этой теме. У нас на глазах появятся новые достопримечательности и точки притяжения. Важно, что жители становятся полноценными участниками процесса создания собственной городской среды и роль ОНФ – помочь им наладить коммуникацию с представителями власти», – отметила Плещева.

В рамках фестивалей участники – художники – будут расписывать фасады зданий (не менее 30 в каждом субъекте, где пройдет мероприятие). В каждом из трех фестивалей примут участие не менее 40 художников – всемирно известных и только начинающих. Состав художников определят до 6 апреля 2020 г.

«Мы выбрали самый креативный вариант реализации проекта – творческие фестивали. Всего их будет три. Они будут проходить с 15 апреля по 30 октября следующего года в разных городах России. Выбирать города будут сами жители – регионы уже с сегодняшнего дня могут начать подавать свои заявки на право проведения мероприятий, а наиболее подходящие для них места определятся в ходе народного онлайн-голосования. Конкурс среди субъектов России продлится до 28 февраля следующего года», – рассказал Комиссаров.

Для отбора участников, оценки изображений и определения субъектов для народного голосования сформирован экспертный совет. В него вошли выдающиеся художники, профессионалы в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики.

«Наши граффити вошли в топ-7 лучших граффити мира за август 2019 года. У людей формируется ощущение уникальности, появляется повод для гордости. Это очень сильно мотивирует, им есть чем гордиться. Выяснилось, что огромные безликие 60-метровые фасады – это наше конкурентное преимущество, потому что больше нигде эти художники не могли получить для своего портфолио такую огромную площадь. Это все такие эффекты, которые невозможно было предугадать, но благодаря реализации этого проекта мы теперь видим, что он может быть лучшей практикой, которую можно тиражировать и в других регионах, потому что у нас много серых фасадов», – сказал Новиков.

Каждый фестиваль продлится минимум 20 дней. Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей создадут креативные пространства для знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.

«Культурный код» одновременно призван сделать наши города более привлекательными и уютными. Молодым художникам он поможет реализовать свои идеи и приобрести новый опыт, а горожанам – провести время с пользой», – добавил Комиссаров.

Напомним, что инициатор проекта – Фонд поддержки и развития современного искусства (автор – руководитель фонда, стрит-арт художник из Одинцово Дмитрий Левочкин). Впервые идею проекта представили на первом заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», которое прошло 4 октября 2019 г. в Сочи. Инициативу поддержал президент России, лидер ОНФ Владимир Путин.