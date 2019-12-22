На выборах ОТГ в 86 округе победила Партия «Правды» Кирпич и Лыжичко

На местных выборах ОТГ 22.12.2019, которые прошли в 86 округе ( в округ входят: 16 сельских совето, 4 районных и 1 городской) с огромным отрывом побеждает Партия «Правды» Кирпич и Лыжичко. В 23.30, было обработано 92% протоколов. Результаты сложились следующим образом: Партия «Правды» — 54%, «За життя» — 8.5%, «Слуга народа» — 7.2%, ВО «Батькивщина» — 6.8%, «ЕС» — 5.7%, «Опозиционный Блок» — 5.5%, «Голос» — 5.1%

Остальные партии не смогли преодалеть 5% барьер.

Напомним, что Партия «Правды» не принимала участие в выборах с 2015 года. На данный момент лидеры гонки открыли масштабную агитацию по всем политическим фронтам.