На Международном форуме добровольцев Кастюкевич призвал не загонять волонтеров в рамки

На Международном форуме добровольцев в Сочи обсудили, как систематизировать работу волонтеров в зонах чрезвычайных ситуаций и объединить их усилия. В дискуссии, организованной всероссийским студенческим корпусом спасателей, принял участие руководитель «Молодежки ОНФ», заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Игорь Кастюкевич.

Участники дискуссии говорили об алгоритмах систематизации всех НКО и добровольческих организаций, которые выезжают для помощи в зоны чрезвычайных ситуаций. Звучали предложения о создании единой базы данных. Кастюкевич предостерег коллег от попыток зарегулировать желание помогать людям.

«Совершать добрые дела – желание человека. Регулировать волю людей, ставить им какие-то рамки, на мой взгляд, не нужно. А вот выстроить эффективную систему взаимодействия между профильными организациями однозначно необходимо. Нужно обеспечивать всем необходимым ребят, работающих в зонах чрезвычайных ситуаций», – сказал Кастюкевич.

Директор департамента спасательных формирований МЧС России, генерал-лейтенант Игорь Кутровский отметил, что роль добровольцев в зонах чрезвычайных ситуаций крайне важна. Это было видно в Иркутской области и Забайкальском крае. «Наша организация готова оказывать поддержку и содействие во всех организационных вопросах, связанных с выездом, обеспечением и обучением добровольцев», – акцентировал Кутровский.

Кастюкевич поделился опытом работы сводных отрядов «Молодежки ОНФ», которые в этом году помогали жителям Забайкальского края и Иркутской области. Причем в Иркутской области группа из 150 человек работала дважды – восстанавливала хозпостройки после наводнения и подготавливала минерализованные полосы вдоль населенных пунктов, когда бушевали природные пожары.

«Все наши выезды в зону чрезвычайных ситуаций «Молодежка ОНФ» работала во взаимодействии со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС). Однако мы не дублировали друг друга, а дополняли. ВСКС работал по линии МЧС, а мы – совместно с органами исполнительной власти», – рассказал Кастюкевич.

В настоящий момент сводные отряды «Молодежки ОНФ» вновь работают в Иркутской области, помогая в заготовке дров на зиму жителям удаленных населенных пунктов, пострадавших от наводнения. На сегодня уже отработано 70 заявок в 15 населенных пунктах. Заготовлено более 700 куб. м древесины.

Кастюкевич пригласил всех присутствующих присоединиться к команде «Молодежки ОНФ» и отправиться в Иркутскую область на заготовку дров.

Также в дискуссии приняли участие руководитель противопожарного отдела «Гринпис» России Григорий Куксин, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, руководитель Волонтерской роты «Боевого братства» Антон Демидов, председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов, специалист центра мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров Алена Килина.

Международный форум добровольцев, который объединил более 7 тыс. участников из 120 стран, продлится в Сочи до 5 декабря.