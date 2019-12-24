Кто и за какие законы кнопкодавит в ВРУ

45 випадків кнопкодавства у 15 народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання – і це тільки те, що вдалося зафіксувати журналістам у 2019 році. Кнопкодавство нардепів стосувалося щонайменше восьми законопроєктів, а також процедурних питань та навіть просто реєстрації на участь у засіданні. Про це розповіли на сайті»Громадськогоруху ЧЕСНО». До теми:Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам «Рейтинг» кнопкодавів Особливо кнопкодавством «відзначилася» фракція «Опозиційноїплатформи–За життя». Депутати ОПЗЖ голосували не за себе27 разів. Четверо депутатів з групи «Довіра» кнопкодавили вісімразів. Перша п’ятірка «лідерів» кнопкодавстванової Ради: 9 випадків –найбільше порушеньпроцедури голосування мав депутатВолодимир Кальцев з ОПЗЖ. 8 випадків. Позафракційний Муса Магомедов. 4 випадки. Андрій Іванчук з «Довіри» та Михайло Макаренко з ОПЗЖ. 3 випадки. Микола Скорик, Григорій Суркіс, Сергій Ларін та Віктор Чорний (усі з ОПЗЖ). 2 випадки. Василь Петьовка з «Довіри». Депутати, що кнопкодавили найбільше / Інфографіка «Чесно» За які закони кнопкодавили депутати 8 порушень стосувалися законопроєкту2116 «Про Державне бюро розслідувань». Також 8 – законопроєкту2299 про вдосконаленнявищої освіти. 7 кнопкодавств було за законопроєкт 2490-1 щодо енергетики та комунальних послуг. Нагадаємо:Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео Чи припиниться кнопкодавство у 2020 році У Конституції України записано, що депутати голосувати повинні особисто. Однак досі жодних санкцій для порушників у законодавстві не було. Верховна Рада 19 грудня прийнялазаконопроєкт2148, якийнарешті криміналізує кнопкодавство. До слова, журналісти матимуть право повідомляти про виявлені факти кнопкодавства до апарату Ради. КонституційнийСудтакож розгляне законопроєкт1027, ініційований президентомЗеленським. Він передбачає позбавлення депутата мандату за кнопкодавство. Причому порушником буде йтой, хто дозволив голосувати за себе. Цікавинка: лише в один день18 грудня зафіксували 20 фактів кнопкодавства.