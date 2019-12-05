Картина дня: новости Республики Коми за 5 декабря 2019 года
🌍 Картина дня:
✏ В Сыктывкаре появятся новые избирательные участки — https://komiinform.ru/news/189884
✏ В Коми 16 муниципалитетов разработали разрешения на полеты квадрокоптеров — https://komiinform.ru/news/189449
✏ Напавший на охранника пилорамы зверь в Койгородке может быть волкособом — https://komiinform.ru/news/189860
✏ В Коми отыскали девочку, которая написала письмо Деду Морозу 17 лет назад — https://komiinform.ru/news/189798
✏ Мэрия Сыктывкара призывает коммунальщиков очистить кровли — https://komiinform.ru/news/189865
✏ В десяти муниципалитетах Коми зафиксированы летальные исходы от отравления алкоголем — https://komiinform.ru/news/189815
✏ Организаторы конкурса «Лучший туристский сувенир» хотят увидеть изделия из кости — https://komiinform.ru/news/189859
✏ Чисто, как в аптеке: в Сыктывкарском медколледже фармацевты соревнуются в рамках — WorldSkills https://komiinform.ru/news/189866
✏ Один из игроков сыктывкарской команды «Строитель» получит приз от журналистов — https://komiinform.ru/news/189861
✏ Какие штрафы грозят за незаконную вырубку ёлок — https://komiinform.ru/news/189870
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