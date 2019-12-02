Картина дня: новости Республики Коми за 2 декабря 2019 года

🌍 Картина дня:

✏ В столице Коми началась заливка ледовых катков — https://komiinform.ru/news/189705

✏ Новый коровник в Помоздино заработал в тестовом режиме — https://komiinform.ru/news/189695

✏ Система весового контроля в Коми парализовала бизнес — https://komiinform.ru/news/189711

✏ В Усть-Цилемском районе ледовые переправы откроют раньше срока — https://komiinform.ru/news/189631

✏ Педагог из Воркуты вошла в десятку лучших учителей здоровья России — https://komiinform.ru/news/189675

✏ В сыктывкарских школах начинаются внеплановые каникулы из-за ОРВИ — https://komiinform.ru/news/189689

✏ Мэра Ухты выберут тайным голосованием — https://komiinform.ru/news/189696

✏ Народная артистка СССР Глафира Сидорова отмечает 97-й день рождения — https://komiinform.ru/news/189691

✏ Вольники Коми одержали победу на всероссийском турнире памяти Владимира Паршукова — https://komiinform.ru/news/189670

✏ Жители Коми хранят на счетах в банках 130,8 млрд рублей — https://komiinform.ru/news/189610

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