Картина дня: новости Республики Коми за 17 декабря 2019 года

🌍 Картина дня:

✏ Бюджет-2020: в Коми предусмотрена матпомощь для малоимущих семей на покупку одежды детям — https://komiinform.ru/news/190398

✏ Состояние пострадавших на пожаре в Ухте — тяжелое — https://komiinform.ru/news/190403

✏ Точка кипения: в Коми ищут способы, как решить проблему агрессии волков — https://komiinform.ru/news/190448

✏ В Сыктывкаре за год экомобиль собрал около 50 тысяч единиц опасных отходов — https://komiinform.ru/news/190415

✏ Твое здоровье: в Коми растут легальные продажи алкоголя — https://komiinform.ru/news/190426

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