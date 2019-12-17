Картина дня: новости Республики Коми за 17 декабря 2019 года
🌍 Картина дня:
✏ Бюджет-2020: в Коми предусмотрена матпомощь для малоимущих семей на покупку одежды детям — https://komiinform.ru/news/190398
✏ Состояние пострадавших на пожаре в Ухте — тяжелое — https://komiinform.ru/news/190403
✏ Точка кипения: в Коми ищут способы, как решить проблему агрессии волков — https://komiinform.ru/news/190448
✏ В Сыктывкаре за год экомобиль собрал около 50 тысяч единиц опасных отходов — https://komiinform.ru/news/190415
✏ Твое здоровье: в Коми растут легальные продажи алкоголя — https://komiinform.ru/news/190426
💻 Все новости Республики Коми читайте на сайте komiinform.ru
🖥📱📸 Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях:
ВКонтакте: https://vk.com/komiinform
Facebook: https://www.facebook.com/komiinform.ru/
Instagram: https://www.instagram.com/komiinform/
Youtube: https://www.youtube.com/user/komiinform/
#Комиинформ #новости #Коми #Сыктывкар #политика #экономика #происшествия #пожары #алкоголь