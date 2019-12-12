Картина дня: новости Республики Коми за 12 декабря 2019 года

🌍 Картина дня:

✏ В Сыктывкаре приступили к монтажу новых остановочных комплексов — https://komiinform.ru/news/190192

✏ Бюджет-2020: в Коми на «Агростартапы» направят более 25 миллионов рублей — https://komiinform.ru/news/190193

✏ Медикам Коми передали ключи от новых карет скорой помощи — https://komiinform.ru/news/190205

✏ В Сыктывкаре заиграл огоньками арт-объект «Новогодний подарок» — https://komiinform.ru/news/190211

✏ Коми вошла в десятку лидеров экологического рейтинга страны — https://komiinform.ru/news/190222

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