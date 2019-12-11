Эксперты ОНФ: уровень закредитованности российских семей увеличился, однако доля просрочки снижается

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» проанализировали данные Банка России, Росстата, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что уровень закредитованности относительно второго квартала года увеличился с 28 до 30% в третьем квартале (годом ранее этот показатель составлял 24%). Однако доля просрочки продолжает снижаться.

По итогам третьего квартала 2019 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,02 трлн руб., увеличившись на 13% с начала года. За последние 12 месяцев (в сравнении с 1 октября 2018 г.) задолженность выросла на 17%.

* Данные Банка России, расчеты экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков»

Стабилизация на рынке кредитования

Уровень закредитованности (рассчитываемый как отношение объема задолженности к среднегодовому доходу на домохозяйство) в России составил 30%. Это означает, что в среднем каждая российская семья отдает около 30% от годового дохода на погашение банковских кредитов. По сравнению с данными первого квартала 2019 г. этот показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования. Для сравнения, год назад средний уровень закредитованности составлял 25%.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 301,4 тыс. руб. (годом ранее – 250,2 тыс. руб.). Средняя просрочка – 13,4 тыс. руб. (годом ранее – 14,4 тыс. руб.).

Категории выданных кредитов, в количестве с 01.01.2019 по 01.09.2019.

Вид ссуды (кредита)/2019 Янв 19 Февр 19 Март 19 Апр 19 Май 19 Июнь 19 Июль 19 Авг. 19 Сент. 19 Жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 13838 13235 14103 11907 12575 11960 13437 12430 12281 Ипотечные ссуды 46198 44816 44339 46780 49905 46396 56395 49711 53061 Автокредиты 22040 21780 22408 22698 22629 21758 23755 23082 23912 Иные потребительские ссуды 231131 234203 250438 253785 254894 254329 275539 276495 280500

Рост выдачи ипотечных ссуд

С 1 января по 1 сентября 2019 г. наибольший объем и прирост наблюдался в категории ипотечных и потребительских ссуд (потребительские кредиты, кредитные карты, кредиты на покупку бытовой техники и подобное). Ипотечный портфель этой категории с начала года вырос на 14% и составил 53 061 млн руб. по состоянию на 1 сентября. Отмечается, что максимальный рост выдачи ипотечных займов пришелся на июль 2019 г. и составил 56 395 млн руб., показав рост на 22% по сравнению с началом года. Основная причина роста выдачи ипотечных ссуд – снижение ставок по ипотеке у основных игроков рынка.

Рост объема потребительских кредитов составил 49 369 млн руб. или 21% по сравнению с началом года. На 1 сентября этого года объем портфеля выданных потребительских кредитов составил 280 500 млн руб.

Объем ссуд непогашенных в установленный договором срок в отчетном периоде, млн руб. с 1 января по 1 сентября 2019 г.

Вид ссуды Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Непогашенные жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 332 245 268 222 282 319 271 305 278 Непогашенные ипотечные ссуды 2 656 1 915 1 933 2 113 2 300 1 689 2 697 1 728 2 549 Непогашенные автокредиты 1 381 1 612 1 515 1 639 1 529 1 617 1 666 1 714 1 771

Наибольшая величина просрочки наблюдается среди потребительских ссуд. Объем непогашенных потребительских кредитов и займов составил 22 254 млн руб., увеличившись с начала года на 2 402 млн руб. или на 12%. Минимальный уровень непогашенных потребительских ссуд составил 9 656 млн руб. в марте этого года.

На 1 сентября просрочка среди ипотечных ссуд равна 2 549 млн руб. По сравнению с началом года есть снижение на 4%. Однако в течение года динамика изменения объема непогашенных ссуд показывала колебания с мая по август. При этом минимальные значения непогашенных ипотечных ссуд были в июне и августе – 1 689 млн руб. и 1 728 млн руб. соответственно. Максимальной просрочка была в июле – 2 697 млн руб., то есть виден прирост просрочки по сравнению с началом года на 1,5%. Отмечается, что с августа по сентябрь произошел рост объема непогашенных ипотечных ссуд с 1 728 до 2 549 млн руб. Объем непогашенных автокредитов увеличился с начала года на 390 млн руб., что составило 28% прироста.

Вместе с тем общий объем просрочки составляет 756,5 млрд руб. или 4,4% от всей задолженности. Показатель продолжает снижаться, что указывает на стабильное состояние «плохих долгов» на балансах банков. За последние 12 месяцев (в сравнении с 1 октября 2018 г.) объем просроченной задолженности сократился на 7%.

Закредитованность в регионах

В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Свыше 40% сохраняется уровень закредитованности семей в Чувашии, Калмыкии, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Мордовии, в третьем квартале в эту группу вошла Ленинградская область. Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 7%, Ингушетия – 7%, Чечня – 8%), а также в Крыму и Севастополе (8–9%).

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности

№ Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб. Уровень закредитованности, в % 1 Республика Тыва 372 391 63 2 Республика Калмыкия 378 485 60 3 Чувашская Республика – Чувашия 274 742 48 4 Иркутская область 328 156 46 5 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 684 511 44 6 Новосибирская область 331 420 43 7 Тюменская область 580 154 41 8 Республика Мордовия 221 636 41 9 Ленинградская область 361 567 41 10 Республика Коми 366 957 40

* Данные Банка России, расчеты экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков»

По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (13,8% против среднероссийского уровня 4,4%), в топ-5 входят Республика Бурятия, Адыгея.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

№ п/п Субъект РФ Средний объем просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности, % 1 Республика Ингушетия 11 641 13,8 2 Карачаево-Черкесская Республика 23 167 9,7 3 Республика Северная Осетия – Алания 19 401 7,6 4 Республика Бурятия 19 029 6,8 5 Республика Адыгея 16 212 6,4 6 Калининградская область 18 892 6,2 7 Чеченская Республика 6 612 6,1 8 Республика Дагестан 5 547 6,1 9 Кабардино-Балкарская Республика 11 520 5,8 10 Забайкальский край 17 268 5,7

* Данные Банка России, расчеты экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков»

Банковские депозиты на 1 октября 2019 г. составили 23,147 трлн руб., сократив объем на 20% по сравнению со вторым кварталом 2019 г. (29 089 трлн руб.), из которых 73% приходятся на вклады в рублях, 27% — в иностранной валюте.

По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита семьи к среднему доходу, лидируют домохозяйства Москвы (69%) и Санкт-Петербурга (80%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).

Кредитную карту России за третий квартал 2019 г. с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков».

«Введение оценки предельной долговой нагрузки потребителя, на наш взгляд, является одним из основных факторов, сдерживающих темпы роста закредитованности населения. В настоящий момент активно развиваются механизмы ответственного кредитования, а также способы оценки финансовой состоятельности заемщиков. Отдельные крупные игроки по-прежнему предлагают заемщикам кредиты в размере, значительно превышающем среднерыночный показатель выдачи, а также увеличивают предлагаемые лимиты, чтобы не терять клиента из-за недостаточной суммы кредита. С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 66%. За тот же период, по данным Росстата, размер средней начисленной заработной платы вырос только на 53%. Наблюдая за кредитной и сберегательной активностью российских семей, мы видим, что кредитование постепенно становится все более долгосрочным, так как клиенты имеют ограниченный запас по предельной долговой нагрузке. Поэтому очень важно наряду с самодекларированием заемщиков предусматривать ограничения по ссудным лимитам и темпам увеличения задолженности. Здесь в зоне риска оказались потребители, которые наращивают обязательства за короткий период и «добирают» кредиты в течение года», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее эксперты ОНФ заявляли о том, что сократить закредитованность и в принципе защитить человека, у которого есть проблемы с долгами, поможет расчет сотрудниками банков коэффициента предельной долговой нагрузки.