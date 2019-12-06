Эксперты ОНФ: россияне должны получать достойное возмещение по ОСАГО

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева представила в Госдуме результаты экспресс-опроса автовладельцев о полисе ОСАГО. Она выступила от лица потребителей за увеличение лимитов возмещения по жизни и здоровью, а также за отмену коэффициентов мощности и территории.

«Курс на либерализацию ОСАГО поддерживают все – и страховщики, и граждане. Очевидно, что продукт должен быть чистым, понятным и справедливым для потребителя. И принять законопроект следовало бы уже вчера», – подчеркнула Лазарева.

По ее словам, любые задержки в развитии курса снижают уровень доверия потребителя к самому институту ОСАГО, и автомобилисты все чаще ищут способы обойтись без полиса. Однако, по результатам ежегодных мониторингов потребительских настроений и доступности полисов ОСАГО, которые проводит ОНФ, в последние два года ситуация изменилась все же в лучшую сторону. Граждане все сильнее выражают поддержку реформы этих полисов.

«Останавливаться нельзя, и полумер тоже будет недостаточно, – уточнила Лазарева. – Потребители ожидают от ОСАГО большей справедливости и прозрачности при изменении правил игры. Граждане считают справедливым повысить выплаты по ущербу и здоровью».

Кроме того, необходимо законодательно закрепить добровольность установки телематических устройств для определения поведения водителя на дороге.

Свою позицию Лазарева подкрепила данными проведенного в ноябре опроса населения об отношении автовладельцев к реформе ОСАГО. По данным этого опроса, 90% респондентов считают, что стоимость ОСАГО должна напрямую зависеть от поведения водителя на дороге. Чтобы понять отношение к деталям реформы в регионах, эксперты ОНФ провели дополнительный экспресс-опрос среди 1 700 человек в 78 субъектах. Согласно этому опросу, 64,8% опрошенных готовы заплатить за полис на тысячу рублей больше, чтобы в случае наступления последствий при ДТП была возможность получить возмещение в размере двух миллионов рублей на восстановление здоровья и реабилитацию, а 35,2% – не готовы ради этого пойти на увеличение стоимости полиса. Более 68% автомобилистов поддерживают отмену коэффициентов территории и мощности, и 31,8% – нет.

«Итоги нашего опроса, на мой взгляд, однозначно подтверждают правильность курса реформы», – заключила она.