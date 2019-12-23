Эксперты ОНФ намерены разрешить юридические противоречия в законодательстве для развития системы непрерывного образования

Эксперты тематической площадки «Здравоохранение» провели круглый стол по проблемам непрерывного медицинского образования. В обсуждении приняли участие медики, общественники, а также представители профильных министерств и ведомств. Они отметили, что одной из ключевых проблем являются противоречия в законодательстве, которые мешают профессиональным сообществам реализовать свои возможности. Эксперты ОНФ намерены как можно скорее решить этот вопрос.

Система непрерывного медицинского образования в России формируется впервые, напомнил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. Он уверен: «Доктор должен учиться постоянно, а не один раз в пять лет по 144 часа».

Рошаль напомнил, что в западных странах такая система успешно себя зарекомендовала. И врачи там каждый год набирают определенное число баллов, посещая различные конференции, съезды, конгрессы, и в конце года сдают отчеты. В нашей стране врачи, фельдшеры, медсестры также стали активно регистрироваться на портале непрерывного медицинского образования Минздрава. «Чем более квалифицированный доктор, тем лучше пациенту», – подчеркнул Рошаль.

Рошаль привел выдержку из ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которой медицинские работники обязаны совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях. Закон не учитывает конференции, съезды, конгрессы и прочие дистанционные методы обучения с начислением баллов, которые проводят профессиональные организации.

Возникает вопрос, как законодательно закрепить права профессиональных организаций на участие в процессе непрерывного образования.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова также отметила, что нормативно-правовая база непрерывного образования на сегодня пока не отражена ни в каких документах. Она предложила расшифровать понятие «портфолио медработника», в котором необходимо раскрыть достаточный образовательный уровень специалиста, позволяющий допускать его к профессиональной деятельности. Она пояснила, что основные характеристики портфолио необходимо закрепить в методических рекомендациях к приказу Минздрава России от 2 июня 2016 г. №334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов», обсудить и закрепить на координационном совете. Это наличие компонента формального/неформального образования и самообразования, их суммарная трудоемкость, график обучения, долевое распределение различных компонентов и форм обучения. Четкой методологической регламентации к портфолио и требований к проведению процедуры периодической аккредитации, на ее взгляд, будет достаточно для того, чтобы ответить в нормативном поле на те вопросы, которые сегодня есть.

Семенова напомнила, что работа по созданию системы непрерывного образования была начата в 2013 г. И сегодня благодаря энтузиазму и настойчивости, в том числе профессионального сообщества, экспертов, этот пилотный проект развивается. «Народный фронт – ключевая площадка для того, чтобы найти ответы на имеющиеся вопросы», – подчеркнула Семенова.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская также считает, что при современном законодательстве возможно сохранить порядок непрерывного образования. «Мы действительно обсуждали внесение изменений в 323-й. Но понимаем, что есть определенные в этой части проблемы. И нам кажется, что приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях» годится для того, чтобы сохранить порядок непрерывного образования», – пояснила Боровская.

Она напомнила, что помимо нацпроекта «Здравоохранение» есть проект «Новые возможности для каждого», разработанный в рамках нацпроекта «Образование». В нем также предусмотрена система дополнительного профессионального образования и допобразования, развитие личных компетенций. Боровская призвала обратить внимание на роль этого документа в системе непрерывного образования.

Директор департамента нормативно-правового регулирования науки и образования Екатерина Сафронова также считает, что при нынешнем законодательстве можно избежать сложностей, связанных с учетом получения знаний вне научных и образовательных организаций. Она напомнила, что закон об образовании допускает различные варианты, например сетевую форму реализации образовательной программы, здесь можно будет воспользоваться ресурсами ненаучных организаций.

Генеральный директор ООО «Ростехразвитие», профессор, эксперт по вопросам нормативно-правового регулирования деятельности здравоохранения Дмитрий Пивень также считает, что развивать систему непрерывного образования можно не изменяя закон. Кроме того, он напомнил, что составляющей частью медицинского образования должны быть не только конференции, но и специальные программы. Очень многие из них – на коммерческой основе. Также нередко предлагают либо заочное, либо дистанционное обучение. Эта тенденция не может не тревожить, указал Пивень.

Секретарь комиссии по оценке соответствия мероприятий и материалов КС по развитию НМО Минздрава России Залим Балкизов отметил, что начиная с 2014 г. при разработке проектов он и его коллеги регулярно сталкиваются с противоречиями закона, обязывающими медработников повышать квалификацию именно в образовательных организациях. Он предложил изменить приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. №334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» или дополнить к нему расшифровку понятия «портфолио медика», пояснить, что должно туда входить, какие образовательные программы, и как оценивать качество обучения.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев также уверен, что без изменения Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» все остальные формы обучения нелегитимны и отрегулировать участие профессиональных сообществ будет невозможно, поскольку они не обладают самостоятельностью и вынуждены исходить из условий образовательных организаций.

Кроме того, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова заявила о необходимости анализа знаний врачей по уровням, которые будут касаться, к примеру, первичного звена, городских больниц. И уже в зависимости от этого можно вместе с вузами сформировать рабочие программы по каждой специальности. Кроме того, она призвала проводить выборочный аудит таких программ и не забывать о главном – об обратной связи. Важно, как врачи оценивают полученные знания, насколько они им пригодились, отметила Улумбекова.

С ней согласилась и Боровская. Она напомнила, что контроль качества входит в сферу ответственности Рособрнадзора.

Проректор по послевузовскому и дополнительному образованию ФГБОУ ВО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ольга Природова также подчеркнула, что разработка программ должна осуществляться с учетом потребностей и анализом удовлетворенности медиков. Это позволит получить больше предложений по актуальным темам. При этом она призвала повышать информированность о возможности получения непрерывного медицинского образования среди медиков.

Президент Национального научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, вице-президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Александр Румянцев напомнил о необходимости повышать мотивацию врачей к непрерывному образованию. «Заставить людей учиться можно, но не нужно. Мотивация должна быть другой», – уверен он. Кроме того, Румянцев отметил, что необходим специальный экзамен, позволяющий отслеживать качество обучения. Причем проводить его должна организация, независимая от Минздрава и других госструктур. Здесь ответственность может взять профессиональное сообщество, добавил он.

Главный специалист организационно-методического отдела ФГБУ «НИ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ России Татьяна Кузнецова добавила, что врачи, тем более пожилого возраста, не всегда понимают, как зарегистрироваться, а затем работать на портале непрерывного медицинского образования Минздрава. Поэтому в медучреждении должен быть человек, который поможет медикам сориентироваться. Также Кузнецова подчеркнула, что не во всех субъектах есть программы непрерывного образования для более узких специалистов, например, хирургов. Между тем таким программам требуется уделять особое внимание, поскольку технологии меняются быстро. «Задача – отслеживать и постоянно актуализировать процесс обучения», – отметила Кузнецова.

Проблему платных услуг в системе непрерывного образования поднял и заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Геннадий Щербаков. «Необходим более жесткий спрос Минздрава с руководителей учреждений здравоохранения и более жесткая позиция Росздрава при осуществлении контроля», – отметил он.

Начальник управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева напомнила о наличии нормированного страхового запаса территориальных фондов: «Несмотря на то что он создавался преимущественно для оплаты повышения квалификации медработников, субъекты РФ используют его на приобретение оборудования и ремонт. Оплата повышения квалификации стала абсолютно забытой историей».

Советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Марина Рябкова также указала на огромное количество коммерческих мероприятий, которые предполагают вложение личных средств врача. «И здесь нужно определиться – либо государство поддерживает врача в этом отношении, либо это его личная история», – указала она.

Член Центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин предупредил о мошеннических схемах в интернете, когда врачам предлагают покупать баллы. Чтобы противостоять этому, необходимо создать федеральный реестр организаций, занимающихся подготовкой кадров. Это позволит создать единую прозрачную систему обучения медиков по всей стране.

«Независимый итоговый экзамен при участии профессиональных сообществ – это важная мотивирующая основа, которая будет также побуждать врачей и максимально объективно оценивать каждого специалиста», – подчеркнул Говорин. Также он призвал не забывать о стационарных возможностях обучения медиков.

Член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева подытожила, что непрерывное образование должно включать в себя две составляющие: набор баллов за посещение конференций, симпозиумов, съездов и прочих мероприятий профессиональных сообществ, а также прохождение обязательного экзамена один раз в пять лет. Она также указала, что экзамен должна организовывать независимая компания, не связанная ни с профессиональным сообществом, ни с государством. Более того, формат экзамена подразумевает тестирование, которое длится на протяжении восьми часов. Это позволяет проверить уровень компетенции врача во всех плоскостях. А если врач не проходит этот экзамен, то он не имеет права работать.

В заключение Рошаль отметил, что для развития системы непрерывного образования в нашей стране проделана большая работа. «Однако, чтобы двигаться дальше, нужно решать юридические проблемы, усиливать роль профессиональных организаций», – подчеркнул он. Для дальнейшего обсуждения необходимо подключить к решению этого вопроса правительство, а также юристов. Кроме того, мы не должны ничего разрушить в существующей системе последипломного образования. Речь идет о ее совершенствовании, добавил Рошаль. «Наша цель – сделать так, чтобы в России было больше квалифицированных врачей», – резюмировал он.

Также в дискуссии приняли участие член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, главный врач Сертоловской городской больницы в Ленинградской области Евгений Костюшов, главный врач Ногинской центральной районной больницы, председатель правления Врачебной палаты Московской области Сергей Лившиц, проректор по развитию и инновациям ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России Дмитрий Сычев.