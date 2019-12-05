ДОБРОГО ВЕЧЕРОЧКА | ГРИБАБАС И КЛЮКЕР В ЭФИРЕ

Благодарим вас за материальную поддержку, место переезда мы держим в секрете, не задавайте пожалуйста вопросов в какое место мы переезжаем, если вам интересно, то подпишитесь на канал «Джон Клюкер» там мы будем освещать наши изменения в жизни во влогах. И со временем, сами зрители догадаются где мы находимся. Так же открыт сбор на заключительный поход в нашу старую избу, если шкала не соберётся до 6 декабря, то деньги уйдут на переезд, но в избу мы не пойдём, так как уже не будет на это времени, в конце декабря мы уезжаем из Инты. Уважаемые зрители, читайте пожалуйста правила общения у нас в чате, что бы потом не задаваться вопросом за что вас забанили.

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🚩 ОПЦИИ 🚩

🔵 Песня 100 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Караоке 200 руб.

🔵 Сигна 200 руб. (имена, ники без похабщины)

🔵 Танец 300 руб.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

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Снять «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города Инты, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (2 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.

Если вы хотите сходить с нами в поход в избушку, то пишите на почту klyuker@gmail.com (12 тыс.руб.)

Отправить нам посылку, как появится новый адрес, сообщим.

🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1

🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔴 Ненормативную лексику

🔴 Рекламу

🔴 Оскорбления

🔴 Спам

🔴 За вопрос: хочешь женщину

🔴 За вопрос: Саня ты в порядке

🔴 За вопрос: Где живёте

🔴 За вопросы о Надимацуте

🔴 За вопрос о конкретном месте переезда, вся инфа которую мы хотели предоставить есть в описании.

⚠️ Список песен, которые не ставим:

-Белые розы

-Букет из белых роз

-Фантазёр