Баткивщина, Слуга Народа, Правда. Кто с кем?

Как стало известно по итогом выборов в ОТГ лидерами стали три политические партии Батькивщина, Слуга Народа и Правда. Напомним что в совокупности по всем регионам Украины Батькивщина заняла первое место получив поддержку 35.6% населения. Слуга Народа заняв второе место набирает 28.8%. Бронзовые призеры партии Правда получили 22.5% голосов. Как лидерам Батькивщине выгодно объединятся с любой из лидирующих партий. При любом объединении лидеры получат более 50% мест во всех ОТГ страны.