Активисты ОНФ в Коми выявили недостатки при обустройстве доступной среды в детской поликлинике Сыктывкара

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Здравоохранение» в Республике Коми выявили недостатки доступной среды для людей с инвалидностью в детской поликлинике №3 Сыктывкара, которая открыла свои двери в новом формате «бережливой поликлиники». Общественники указали на недочеты министру здравоохранения региона Дмитрию Березину, с которым совместно побывали в обновленном учреждении. Руководитель ведомства на месте принял решение об устранении недостатков и взял вопрос на контроль. В дальнейшем активисты ОНФ проведут дополнительный рейд, чтобы убедиться, что дефекты исправлены.

«Бережливая поликлиника» означает, что в ней созданы комфортные и эффективные условия пребывания и оказания медицинской помощи для пациентов. В ходе посещения детской поликлиники №3, получившей такой статус, активисты ОНФ в Коми убедились в большой проделанной работе. Решены главные проблемы – ликвидированы очереди в регистратуру, проведена оптимизация кабинетов амбулаторного приема и кабинета забора крови, разделены потоки пациентов. В поликлинике заработал специальный колл-центр, обустроены колясочные, организованы уголки кормления грудью и игровые пространства.

Однако активисты ОНФ в Коми увидели, что обновленное лечебное учреждение пока не стало до конца доступным для маленьких пациентов с инвалидностью. Так, в ходе эксперимента по проверке кнопки вызова помощи к общественникам и министру здравоохранения подошли технические работники, которые не знали, что необходимо делать в данной ситуации. Активисты ОНФ в Коми в ходе осмотра также обратили внимание на необходимость оборудовать туалетные комнаты для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

Министр здравоохранения Республики Коми с пониманием отнесся к выявленным замечаниям, в итоге сам обратил внимание на неприспособленные пороги в учреждении для инвалидов-колясочников. Он сообщил, что возьмет исправление всех недочетов на контроль, в том числе подготовку и инструктаж персонала лечебного учреждения. В детской поликлинике, в здании которой – три этажа, также будет оборудован лифт, который изначально в ней не был предусмотрен.

Активисты ОНФ взяли на общественный контроль устранение недостатков и реализацию плана по монтажу лифта.

«Общественники будут добиваться дальнейших позитивных изменений в детской поликлинике №3 города Сыктывкара, ставшей «бережливой». Совместные мероприятия, в том числе рейдовые, для оперативного решения вопросов с представителями министерства здравоохранения республики будем продолжать. Отмечаем заинтересованность в этом со стороны руководства ведомства. Проведем в детской поликлинике новый рейд, в том числе с участием представителей организации людей с инвалидностью», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

По итогам рейда в поликлинику эксперт ОНФ в Коми, председатель республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова сообщила, что организация готова провести обучение сотрудников детского лечебного учреждения навыкам оказания ситуационной помощи маломобильным группам населения.