Активисты ОНФ в Коми в рамках проекта «Профстажировки 2.0» организовали акцию в Ростелекоме

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели акцию «Дни в профессии» в рамках проекта «Профстажировки 2.0» — организовали знакомство студентов Института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (СГУ) с Коми филиалом ПАО «Ростелеком».

«Наше мероприятие – совместное. Без поддержки представителей СГУ и ПАО «Ростелеком» экскурсия и не могла бы состояться. Выражаем благодарность всем участникам акции, которые проявили большую заинтересованность в профориентационной работе с молодежью, — отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Ребятам показали святая святых телекоммуникационной компании – диспетчерскую службу, где осуществляется контроль и регулировка связи по всей республике.

Студенты рассказали, что в школе у них таких экскурсий не было, поэтому было очень полезно и интересно узнать новое из возможной будущей сферы деятельности. «Считаю, что в качестве будущего трудоустройства такие мероприятия очень важны», — отметил студент 1-го курса Института точных наук и информационных технологий СГУ Владислав Пестерев.

Представители СГУ сообщили, что партнерство университета и Коми филиала ПАО «Ростелеком» давнее и надежное. Студенты приходят на практику, защищают дипломные работы по актуальной для организации тематике, трудоустраиваются на предприятие. Коми филиал компании является базой, где студенты могут познакомиться с технологическим циклом цифровизации телефонной сети, возможностями современных средств связи и применить эти знания в профессиональной карьере. Подключение Ростелекома и СГУ к работе в рамках проекта «Профстажировки 2.0» — это дополнительный шаг в развитии сотрудничества в этом направлении, отметили представители вуза.

В ходе экскурсионной акции ребята задали много вопросов представителям Ростелекома, в том числе о том, как и когда можно попасть в компанию на стажировку, какие возможности существуют в компании для карьерного роста, какие требования предъявляются к соискателям на вакансии.

«Специалисты Ростелекома ответили на все вопросы. И теперь ребята могут применять полученную информацию, в том числе, на практических занятиях в университете. Но самое главное – это оценка своих профессиональных компетенций, чтобы в будущем получить специальность, стать специалистами Ростелекома», — прокомментировала главный специалист Центра развития карьеры СГУ Марина Ромашова.

В самом Ростелекоме отметили, что такие акции важны для компании: школьники и студенты, которые бывают на предприятии, рассказывают о том, что увидели, а это дополнительный канал обратной связи. «Ведь компания заинтересована в том, чтобы молодое поколение занималось интересным и полезным в своей жизни делом», — сказала представитель Коми филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Соколова.

Акцию «Дни в профессии» и проект «Профстажировки 2.0» ОНФ проводит совместно с АНО «Россия — страна возможностей».