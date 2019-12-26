Активисты ОНФ в Коми организовали благотворительный мастер-класс по изготовлению игрушек в детской больнице в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в преддверии Нового года организуют благотворительные акции для больных детей. Общественники провели мастер-класс по изготовлению безопасных игрушек для пациентов Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Сыктывкаре.

«Общественники и волонтеры объединили свои усилия для создания праздничного настроения детям, находящимся на лечении в детской республиканской больнице. В состав волонтерской группы вошли учащиеся Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара, местного отделения Российского движения школьников, сотрудники главного управления МЧС по Коми. Инициатором и главным организатором мастер-класса по изготовлению безопасных елочных игрушек стало региональное отделение Народного фронта», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шилова.

На протяжении полутора часов общественники, волонтеры и сотрудники МЧС обучали ребят изготовлению новогодних игрушек. В зале детской больницы была создана праздничная атмосфера, дети знакомились друг с другом, помогали в выполнении поделок.

Каждый ребенок из простых подручных материалов изготовил красивые и яркие новогодние шары и звезды. После выздоровления созданные своими руками игрушки дети возьмут домой и украсят свои новогодние елки. В дальнейшем они самостоятельно смогут мастерить подобные украшения и научить этому своих сверстников.

В заключение мероприятия, в ходе которого было изготовлено порядка 60 новогодних игрушек, детям вручили сладкие подарки от организаторов сладких подарков. Отметим, сбор конфет и шоколада организовала юный волонтер, учащаяся Дворца творчества детей и учащейся молодежи Полина Якоб. Шестиклассница сыктывкарской Русской гимназии презентовала идею доброго поступка в своем учебном заведении и ее поддержали ребята, родители и педагоги.

«Реализация благотворительной акции ОНФ в Коми в детской республиканской клинической больнице стала настоящим чудом. Народному фронту удалось объединить под единой идеей несколько ведомств и организаций, которые вместе смогли подарить праздник детям», — отметил главный врач РДКБ Игорь Кустышев.

Ранее волонтеры проекта ОНФ «Равные возможности – детям» – коллектив объединения юных аниматоров «Мастер игры» Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара организовали для детей, которые проходят лечение в больнице, костюмированный концерт с новогодними игровыми сценками и подарками.