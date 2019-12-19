Активисты ОНФ в Коми обсудили итоги пресс-конференции Путина

В Республике Коми состоялся коллективный просмотр и обсуждение большой пресс-конференции президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. В ходе обсуждения общественники отметили одни из самых острых проблем для региона – реализация «мусорной реформы», несанкционированные свалки и утилизация отходов. Остроту этих вопросов отметили сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шумилова и член регионального штаба ОНФ Юрий Беляцкий.

Владимир Путин на большой пресс-конференции поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых предприятий по переработке отходов, а также информированию граждан.

Глава государства рассказал, что в России ежегодно выбрасывается около 70 млн т отходов. Для решения проблемы, связанной с загрязнением окружающей среды, проводится «мусорная реформа», которая предусматривает создание новых перерабатывающих предприятий.

«Количество предприятий по переработке этих отходов должно быть увеличено. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды, создадут ли какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями. В крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, перерабатывающие предприятия находятся прямо в черте города. Не дымят, извините за моветон, не воняют. Людям жизнь не портят и экологию не разрушают», – подчеркнул Путин.

Активисты ОНФ в Коми после пресс-конференции сообщили, что в ходе мониторинговой работы постоянно выявляют недостатки «мусорной реформы», для их устранения выходят с обращениями к органам власти и регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Эту работу усилим, будем добиваться строительства в республике предприятий по переработке отходов с учетом всех экологических норм и стандартов», — сообщила Шумилова.

Просмотр пресс-конференции и обсуждение состоялись в Центральной городской библиотеке в Сыктывкаре (ул. Ленина, д. 78) и Центральной библиотеке Сыктывдинской централизованной библиотечной системы в селе Выльгорт (ул. Д.Каликовой, д. 60).