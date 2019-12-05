Активисты ОНФ и правительство Коми договорились о создании проектного офиса по реализации проекта «Профстажировки 2.0» в регионе

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми достигли договоренность с правительством Коми о создании в регионе проектного офиса по реализации проекта «Профстажировки 2.0». Договоренность достигнута с первым заместителем председателя правительства Республики Коми – руководителем администрации главы региона Михаилом Порядиным в ходе регионального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходит в Сыктывкаре с 2 по 6 декабря. На чемпионате был представлен проект «Профстажировки 2.0», который ОНФ реализует совместно с АНО «Россия — страна возможностей».

Презентацию проекта в режиме-онлайн на тематической площадке чемпионата «Новые механизмы прямого взаимодействия студентов и будущих работодателей» провел руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин. Он сообщил о том, что в январе 2020 г. будут подведены первые итоги проекта.

«Профстажировки 2.0» — новый механизм взаимодействия студентов, образовательных организаций и работодателей. Механизм задействует студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи. Для этого создана интерактивная платформа профстажировки.рф, где работодатели размещают кейсы с конкурсными заданиями, а студенты выполняют их. Два раза в год подводятся итоги конкурса, победители получают приглашения на практики и стажировки. На сегодня на платформе проекта зарегистрировались порядка 80 тысяч участников. Размещено 4079 кейсов от 1161 партнера-работодателя.

Активисты Народного фронта в Коми отметили, что в республике к работе по проекту «Профстажировки 2.0» активно включились образовательные организации и министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В то же время бизнес-сообщество региона пока не спешит широко присоединяться к этому начинанию.

«В Коми пока не так много работодателей, кто разместил кейсы на интерактивном ресурсе «Профстажировки 2.0». Мы решили помочь расширить это направление работы: подключить правительство республики для создания проектного офиса с целью расширения диалога с бизнесом по этому проекту. Получили от правительства поддержку в этом вопросе», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В рамках договоренностей активисты ОНФ и министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми проведут совещание для организации конкретных совместных шагов с бизнес-сообществом – в частности, проведение регулярных круглых столов и предоставление методической помощи для работодателей, решивших включиться в «Профстажировки 2.0» и готовых разместить свои конкурсные кейсы на интерактивном ресурсе проекта.

Инициативу общественников поддержали в республике представители организаций по защите интересов бизнеса «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты Республики Коми.