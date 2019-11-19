Владимир Путин включил Михаила Кузнецова в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова. Кроме того, в рабочую группу совета распоряжением главы государства включена заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Смирнова. Указ и распоряжение президента опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Одна из основных задач Общероссийского народного фронта – максимальное вовлечение людей в общественно-политическую жизнь страны, в том числе и в реализацию национальных проектов. Важно, чтобы эта работа не выливалась в сухие отчеты, а положительно отражалась на людях. Каждый человек должен понять, что именно для его детей строятся школа и детский сад, именно его двор будет благоустроен, в его городе откроется новый сквер, а когда построят новую дорогу, то появится возможность в два раза быстрее добираться с работы домой. То есть целевой показатель национального проекта – это не просто цифры, а улучшение качества жизни. Если что-то в этой работе пойдет не так, то общественность может сказать веское слово, чтобы добиться реальных, а не формальных изменений», – отметил Кузнецов.

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при президенте России. Он образован для взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов, местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов стратегического развития страны, реализации национальных проектов и программ.