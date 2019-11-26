В Госдуму внесен законопроект ОНФ, запрещающий банкам навязывание заемщикам дополнительных услуг и условий кредитования

Члены Центрального штаба ОНФ, депутаты Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», который исключает случаи заключения кредитных договоров на неясных, навязанных банками условиях.

Ранее документ одобрил координационный совет фракции «Единая Россия», а также поддержали в Банке России и Министерстве финансов РФ. Разработанный законопроект позволит решить проблему массового нарушения прав потребителей финансовых услуг и обеспечить должный уровень их информирования при вступлении в договорные отношения.

В первую очередь новый проект закона запрещает отсылать заемщика на сайт банка для ознакомления с индивидуальными условиями кредитования – эти условия должны быть раскрыты в заключаемом договоре. Также, согласно документу, кредитору запрещается заранее пропечатывать «галочки» и иные знаки, выражающие согласие заемщика с условиями кредитования, за самого заемщика.

Кроме того, проект федерального закона обязывает кредиторов указывать в условиях потребительского кредита (займа) стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги, оказываемой кредитором или третьими лицами, а при заключении сделки устно об этом информировать. В частности, о стоимости страховой услуги и возможности отказа от страховки в «период охлаждения». Эти требования позволят заемщикам своевременно отказаться от навязанной и ненужной для них услуги.

В банковской практике в последнее время участились случаи оформления шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации о приобретаемых услугах. К примеру, кредитная организация при оформлении договора не сообщает заемщику о возможности получения кредита без страхования, свободе выбора заемщиком страховой организации, стоимости страхового продукта, праве заемщика на расторжение договора страхования в «период охлаждения», а также не предоставляет график платежей и расчетов полной стоимости кредита в двух вариантах – со страхованием и без него.

Также часто встречаются случаи, когда в индивидуальных условиях кредитного договора в отдельных графах банком уже проставлены типографским способом отметки «Х» («V»), означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования, и есть ссылки на сайт кредитной организации, где заемщику предлагается ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг, приобретаемых при заключении кредитной сделки.

«Мои избиратели часто обращаются ко мне с жалобами на действия банков и других кредитных организаций, откровенно нарушающих установленные правила потребительского кредитования. В свою очередь я информирую об этом Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Центробанк, которые проводят проверки по моим депутатским запросам и принимают соответствующие меры. В качестве примера можно привести лишение лицензии банка «Первомайский», который долгое время применял в своей практике запрещенные финансовые схемы, нарушая права потребителей, и даже в некоторых случаях отнимая у них единственное жилье. Все это начинается именно с таких безобидных «галочек» и недоговоренностей при заключении кредитных договоров. Сейчас кредитные организации чувствуют себя главными игроками на этом поле, а я считаю, что превосходство здесь недопустимо – требования должны быть одинаково строги как для заемщиков, так и для банков. Как настоящие партнеры, банк и заемщик должны вступать в сделку с полным осознанием всех рисков и обязательств, которые они несут. Банк как более организованное и ответственное лицо в сделке должен сделать максимум для этого. Уверена, от повышения ответственности банков с помощью предлагаемых изменений выиграют сами банки. Люди, вступающие в честный договор с полным осознанием всех его условий, не будут иметь никаких отговорок для психологического освобождения себя от ответственности при возврате взятого долга ввиду выявленного лукавства банка. Это, безусловно, повысит дисциплину и заемщиков, повлияв в конечном счете на уровень возвратности заемных средств», – заключила координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.