Спасательная операция на шахте в Яреге продолжается

Хроника событий:

⚡ В ликвидации пожара на шахте в Яреге участвуют 97 человек и 11 единиц техники — https://komiinform.ru/news/189383

⚡ На шахту в Яреге выехали воркутинские горноспасатели — https://komiinform.ru/news/189376

⚡ Два человека, находившиеся во время задымления в нефтешахте под Ухтой, пока не вышли на связь — https://komiinform.ru/news/189354

⚡ Глава Коми поручил оказать необходимую медпомощь пострадавшим в шахте под Ухтой шахтерам — https://komiinform.ru/news/189338

⚡ В Коми возбуждено уголовное дело по факту происшествия в шахте на Яреге — https://komiinform.ru/news/189337

⚡ Пожар на шахте в Ухте локализован /фото/ — https://komiinform.ru/news/189328

⚡ В Ухте идет доследственная проверка по факту задымления в нефтешахте — https://komiinform.ru/news/189326

⚡ 33 оказавшихся при задымлении в шахте под Ухтой человека подняты на поверхность — https://komiinform.ru/news/189325

⚡ На шахте в Ухте ЧП: идет эвакуация — https://komiinform.ru/news/189324

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