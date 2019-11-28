Проект ОНФ «Село. Территория развития» подвел итоги мониторинга доступности интернета в селах по всей стране

Активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» подвели итоги мониторинга доступности интернета в селах, который охватил 430 населенных пунктов в 52 регионах страны. Общая оценка удовлетворенности населения точками доступа к интернету составила три с половиной по пятибалльной шкале. Среди опрошенных точками доступа пользуются 77,4% жителей, в то же время свыше 21% населения не знают о них вообще.

Во время мониторинга, который проводился с 31 октября по 15 ноября, опрошено более 650 сельских жителей. Проверялось наличие точки доступа в населенном пункте, удобство ее расположения, возможность подключения, скорость передачи данных и наличие информационных памяток для населения.

«Цифровое неравенство – одна из причин оттока сельского населения в города. Национальная программа по его устранению выполняется – до конца 2019 года точки доступа должны быть установлены почти в 14 тысячах удаленных населенных пунктов. Успехи есть, однако этот процесс идет неравномерно. Мониторинг показал, что 21,6 процента жителей не знают о точках доступа в своих селах, а 20 процентов – говорят, что они расположены неудобно – вдали от социально значимых объектов», – заявила координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Так, к примеру, время пути до точки доступа в сельском поселении Заречно-Вишурское Шарканского района Удмуртии превысило у активистов установленную норму в один час. Подключиться к ней не удалось. Похожие случаи есть и в других субъектах.

«В поселке Заозерный Сортавальского района мы увидели, что точка доступа находится на территории неблагоустроенного земельного участка, к столбу ведет тропинка, по которой в межсезонье очень трудно проходить из-за слякоти и грязи», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «Село. Территория развития» в Карелии Владимир Кванин.

Почти треть респондентов заявили, что им не хватает скорости интернета. По данным мониторинга, более 43% проверенных точек не соответствуют требованиям федерального закона «О связи» в части подключения и скоростного режима доступа. В списке населенных пунктов, где скорость передачи данных составила менее 3 Мбит/с, сельские поселения Иванковское Ивановской области, Агаракское и Володинское в Тюменской области, село Бутырки Челябинской области и ряд других.

Безусловной альтернативой для большинства опрошенных является мобильный интернет (43,1%). Однако мониторинг показал, что для 13% граждан точка доступа является единственной возможностью выйти в интернет. Это говорит о высокой социальной значимости услуги.

«В ходе проверки в некоторых населенных пунктах региона активистам приходилось объяснять людям, для чего вообще нужны эти точки доступа и как ими пользоваться. Это обусловлено отсутствием памяток по подключению к точкам, опознавательных знаков на них, недостаточной работой по консультированию населения», – отметил координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Удмуртии, председатель регионального отделения РССМ Данис Искандаров.

В ходе мониторинга активисты ОНФ в Республике Коми также выявили недостатки эффективности работы бесплатных точек доступа в интернет, установленных в малых населенных пунктах региона в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«Исследование показало, что жители поселков и сел Коми в большинстве своем не могут воспользоваться возможностью подключиться к интернету по причинам ненадлежащего содержания территорий рядом с точками доступа, отсутствия качественной работы по заявкам с населением со стороны оператора связи и неинформированности граждан», — сообщила член регионального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Коми Анна Чуб.

Информацию о всех выявленных нарушениях представители ОНФ и РССМ доведут до Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.