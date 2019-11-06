«Молодежка ОНФ» в Коми провела в Сыктывкаре флешмоб под живую музыку гармони

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в День народного единства провела в Сыктывкаре танцевальный флешмоб под живую музыку гармони. Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха им. Кирова и объединило людей всех поколений – и взрослых, и детей. По итогам представители Народного фронта создали видеоролик и распространили его в соцсетях.

Центральным персонажем флешмоба стал участник «Молодежки ОНФ» в Коми, музыкант Владимир Трошев, который 4 ноября, в День народного единства, в парке им. Кирова играл на гармони народные танцевальные мелодии. Взрослые, молодежь и дети с удовольствием присоединялись к танцам.

«Дружеское коллективное мероприятие, которое проводится в общественном месте, объединяет. Это повод для людей думать о том, что не все перешло в виртуальную реальность. Живое общение осталось», – сказал о флешмобе житель Сыктывкара Сергей Царицын.

Представители «Молодежки ОНФ» в Коми сообщили, что, когда планировали танцевальный флешмоб, сразу решили – живая музыка гармони в центре Сыктывкара будет настоящей изюминкой.

«Команда «Молодежки ОНФ» в Коми объединят неравнодушных людей самых разных увлечений и профессий, есть в ней и музыканты. Как же было не воспользоваться таким случаем? Танцевальное мероприятие подарило радость людям всех возрастов, разных политических взглядов и убеждений. Этот позитив действительно отражает народное единство», – сказал координатор команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

В День народного единства «Молодежка ОНФ» провела праздничные акции по всей стране. Молодые люди на улицах городов и центральных площадях организовали кулинарные баттлы, творческие и танцевальные флешмобы. Также участники акции из 85 регионов страны записали видеоролики. По итогам будет выпущен общий видеоролик.