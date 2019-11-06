Минэкономразвития поддержало предложение ОНФ о включении курса «Операционная эффективность» в программу вузов

Министерство экономического развития РФ поддержало предложение Общероссийского народного фронта о том, что в программы среднего и высшего образования стоит включать дисциплину «Операционная эффективность». Об этом говорится в письме замглавы ведомства Петра Засельского сопредседателю Центрального штаба ОНФ, генеральному директору АНО «Россия – страна возможностей» Алексею Комиссарову.

В документе, с которым ознакомились «Известия», говорится, что министерство совместно с подведомственной Всероссийской академией внешней торговли уже организовали программу допобразования «Лидеры производительности». Тем не менее в Минэкономразвития считают нужным продолжить сотрудничество и собрать рабочую группу, в которую войдут представители Народного фронта, ведущих вузов и подведомственной академии.

По мнению Комиссарова, чтобы операционная эффективность была образом мышления будущего специалиста, она должна стать сквозной компетенцией. Соответственно, и обучать этой компетенции, в том числе и бережливому производству, нужно во всех вузах и техникумах.

«Ведь азы философии постоянных улучшений, борьбы с потерями на участках, системы подачи рацпредложений, цифровых методов повышения эффективности должны быть у каждого студента, который в будущем может стать управленцем – директором предприятия, госслужащим, главврачом поликлиники или директором службы занятости», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин уверен, что операционную эффективность стоит преподавать студентам практически всех специальностей. Он считает, что руководителем организации может стать не только профессиональный менеджер, но и инженер, врач или педагог. Каждый вуз мог бы определять количество часов на преподавание дисциплины самостоятельно в зависимости от специальности. В числе тем курса – управление процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества, бережливого производства и основы культуры постоянного совершенствования.

В ответном письме в ОНФ замминистра науки и высшего образования Марина Боровская отметила, что в работе по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) чиновники учтут инициативу Народного фронта.

Напомним, что в «майском указе» президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поставил задачу повышения производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 г. ОНФ проводит мониторинг выполнения мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе их реализации.