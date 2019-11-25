Картина дня: самые главные новости Коми за 25 ноября
🌍 Картина дня:
✏ В ликвидации пожара на шахте в Яреге участвуют 97 человек и 11 единиц техники — https://komiinform.ru/news/189383
✏ В Сыктывкаре открыли ледовую переправу в Алешино — https://komiinform.ru/news/189367
✏ Мэрия Сыктывкара рассказала, как борется с гололедом на тротуарах — https://komiinform.ru/news/189363
✏ На эжвинской трассе лоб в лоб столкнулись два внедорожника — https://komiinform.ru/news/189384
✏ Коми УФАС возбудило дело против Квентина Тарантино — https://komiinform.ru/news/189356
✏ Между Усинском и селами начались пассажирские авиаперевозки — https://komiinform.ru/news/189347
✏ Благоустройство снежного городка Инте обойдется в 720 тысяч рублей — https://komiinform.ru/news/189345
✏ В Сыктывкаре организована доследственная проверка по факту падения мужчины в канализационный люк — https://komiinform.ru/news/189343
✏ В сыктывкарском Лесозаводе построят новую библиотеку — https://komiinform.ru/news/189336
✏ В Сысольском районе подняли затонувшую аппарель моста — https://komiinform.ru/news/189334
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