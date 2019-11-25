Картина дня: самые главные новости Коми за 25 ноября

🌍 Картина дня:

✏ В ликвидации пожара на шахте в Яреге участвуют 97 человек и 11 единиц техники — https://komiinform.ru/news/189383

✏ В Сыктывкаре открыли ледовую переправу в Алешино — https://komiinform.ru/news/189367

✏ Мэрия Сыктывкара рассказала, как борется с гололедом на тротуарах — https://komiinform.ru/news/189363

✏ На эжвинской трассе лоб в лоб столкнулись два внедорожника — https://komiinform.ru/news/189384

✏ Коми УФАС возбудило дело против Квентина Тарантино — https://komiinform.ru/news/189356

✏ Между Усинском и селами начались пассажирские авиаперевозки — https://komiinform.ru/news/189347

✏ Благоустройство снежного городка Инте обойдется в 720 тысяч рублей — https://komiinform.ru/news/189345

✏ В Сыктывкаре организована доследственная проверка по факту падения мужчины в канализационный люк — https://komiinform.ru/news/189343

✏ В сыктывкарском Лесозаводе построят новую библиотеку — https://komiinform.ru/news/189336

✏ В Сысольском районе подняли затонувшую аппарель моста — https://komiinform.ru/news/189334

💻 Все новости Республики Коми читайте на сайте komiinform.ru

🖥📱📸 Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях:

ВКонтакте: https://vk.com/komiinform

Facebook: https://www.facebook.com/komiinform.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/komiinform/

Youtube: https://www.youtube.com/user/komiinform/