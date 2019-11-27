Картина дня: новости Республики Коми за 27 ноября

🌍 Картина дня:

✏ Госсовету Коми представили надежного и принципиального кандидата на должность руководителя аппарата — https://komiinform.ru/news/189470

✏ В Сыктывкаре открыли ледовую переправу в Алешино — https://komiinform.ru/news/189367

✏ МинЖКХ Коми озвучил сумму взноса на капремонт в 2020 году — https://komiinform.ru/news/189477

✏ Защита экс-ректора УГТУ Николая Цхадая обжаловала арест — https://komiinform.ru/news/189448

✏ Прощание с Сергеем Журавлевым состоится в Национальном музыкально-драматическом театре Коми — https://komiinform.ru/news/189450

✏ Фермеры в Коми создают современную производственную базу для ведения хозяйств — https://komiinform.ru/news/189485

✏ Кровь за кровь: в Объячево после нападения на собаку подстрелили крупного волка — https://komiinform.ru/news/189461

✏ Закон не ограничивает Вячеслава Гайзера в сроках подачи кассационной жалобы — https://komiinform.ru/news/189474

✏ Прокуратура Коми предлагает Госсовету принять поправки относительно взысканий в отношении судей — https://komiinform.ru/news/189484

✏ В Коми обустроены четыре новые спортивные площадки в сельской местности — https://komiinform.ru/news/189453

✏ Литературное сообщество Республики Коми услышало «Новые имена» — https://komiinform.ru/news/189472

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