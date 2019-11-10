Их цель – охрана покоя граждан и порядка в стране

В ОМВД России по городу Вуктылу проходят службу более 50 сотрудников в различных подразделениях, в числе которых уголовный розыск, следственное отделение, группа дознания, отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, направление по исполнению административного законодательства, отделение ГИБДД, группа патрульно-постовой службы полиции, изолятор временного содержания, дежурная часть, миграционный пункт, экспертно-криминалистическое направление, кинолог… Почти треть личного состава полиции – молодые специалисты.