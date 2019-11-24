Есть НАЛИМ / Первая проверка продольников на реке Печора

Ящик для зимней рыбалки — https://www.camping.ru/catalog/vsye_dlya_rybalki/yashchiki_dlya_rybalki/

Друзья всем привет. Вот и состоялась первая проверка продольников на реке Печора. Первые налимы были пойманы. Большие надежды были на перемет. но перемет нам не принес ни одного налима. На всех продольниках и перемете была поменяна наживка есть шансы на хороший улов завтра. Если завтра перемет не принесет ни одной рыбы то он будет снят. надеемся что в дальнейшем будут хорошие рыбалки и нас порадует налим трофеем. Будем пробовать ловить. главное не лениться в этом деле.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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