Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проверили изменения в «Городах N»

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» подвели итоги пяти пресс-выездов в рамках инициативы «Город N». Ее цель – проверка исполнения госзакупок в населенных пунктах с населением порядка 100 тыс. человек. В пяти городах активисты выявили сомнительные закупки на сумму около 3 млрд руб. В конце октября 2019 г. представители проекта узнали, изменилась ли ситуация в населенных пунктах, где прошли мониторинги Народного фронта.

Активисты ОНФ проверили закупки в Шебекино Белгородской области, Соликамске Пермского края, Бердске Новосибирской области, Выборге Ленинградской области и Мичуринске Тамбовской области.

В Шебекино власти практически никак не отреагировали на замечания активистов Народного фронта. Единственное изменение – в начале октября в парке появилось несколько лавочек и урн, на отсутствие которых жаловались люди.

В Соликамске подрядчики по-прежнему не торопятся выполнять свои обещания. По аварийному путепроводу, на который обратили внимание активисты ОНФ, продолжают ездить автомобили, и новые ограждения автолюбителям совершенно не мешают.

«На крытом ледовом катке в районе Клестовка, строительство которого должно завершиться в январе 2020 г., до сих пор не ведется активных работ. Директор компании-подрядчика Дмитрий Кичигин обещал, что с середины июля на площадке будут работать 50 строителей. В конце июля, во время выездной проверки «Город N», активисты ОНФ не обнаружили такого количества строителей. Как и три месяца спустя: стены до сих пор не возведены и стройка практически не продвигается. Вероятность, что объект стоимостью 194,5 миллиона рублей сдадут в срок, является крайне низкой», – рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Степан Тимофеев.

Заметные изменения произошли с фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в поселке Усовский и спортивной площадкой у школы №4. Она должна была появиться еще в середине июля, однако подрядчик установил ее лишь спустя три месяца. ФАП, как и опасались эксперты ОНФ, в срок действительно не сдали. Но на данный момент он практически готов. Осталось подключить электричество. Лицензию на работу планируется получить до конца 2019 г.

Во время визита в «Город N» – Бердск активисты ОНФ проверили ФАП в поселке Улыбино Искитимского района. Он был установлен и оплачен еще в конце 2018 г., но благоустройство и отелочные работы продолжались даже в августе 2019 г. Приезд активистов не остался незамеченным: через две недели ФАП открыл свои двери. Однако полноценной приемки так и не произошло, воду к нему пока не подключили, оборудование привезли, но инструкции по установке и эксплуатации почему-то не оставили.

«В Бердске на проблемные объекты с нами ездил заместитель главы города – это пример конструктивной реакции на общественных контролеров. В итоге в больнице уже заканчивают отделочные работы и приступили к монтажу оборудования, в приюте для бездомных животных начали возводить перегородки. Дорога к детскому саду и школе, которая попала на карандаш активистов, готова к эксплуатации, хотя, как и предполагали общественники, контракт продлен из-за ряда проблем с проектом. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем администрация работала на предотвращение подобных нарушений», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Александр Стефанов.

В Выборге эксперты ОНФ проверяли исполнение контрактов на реставрацию объектов культурного наследия. По адресам: улица Крепостная, д. 1, и улица Сторожевой башни, д. 18, ремонт фасадов должен был завершиться в начале октября. Эксперты ОНФ отметили, что с большой вероятностью подрядчики выполнить работы по реставрации фасадов в срок не успеют. При проверке в конце октября выяснилось, что работы до сих пор продолжаются.

Информацию о ФАПах в Ленинградской области эксперты ОНФ направили в генеральную прокуратуру. По итогам обращения районные прокуроры провели выездную проверку для оценки состояния ФАПов. В результате выявлены нарушения.

На визит в «Город N» – Мичуринск также отреагировали представители власти. Например, спустя три дня для тамбовских журналистов провели пресс-тур по школе Мичуринска и объяснили, почему ее никак не могут ввести в эксплуатацию.

«Считаем, что подобные мероприятия – это конструктивная реакция на наш приезд. Хотелось бы только, чтобы на такие встречи власть заранее приглашала не только отдельные СМИ, но и общественность. В селе Старое Хмелевое эксперты обратили внимание на строительство детского сада. Во время мониторинга активисты обнаружили, что строительство отстает от графика. На следующей неделе после приезда активистов напротив детского сада установили веб-камеру с трансляцией в режиме реального времени. Так что любой общественник может посмотреть, на какой стадии находится строительство. Таким образом, мы убедились, что хоть основной объем работ к установленному контрактом сроку подрядчик выполнил, но все же детский сад в эксплуатацию не введен. По словам строителей, работы будут продолжаться до конца ноября», – рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Поляков.

Кроме того, выводами активистов заинтересовались и правоохранительные органы. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Тамбовской области сообщили, что всем опубликованным материалам будет дана правовая оценка.

Прокуратура Тамбовской области привлекла к административной ответственности за нарушение сроков исполнения контракта подрядчика, который должен был выполнить работы по планировке территории, устройству покрытий из тротуарной плитки и установить ограждения при благоустройстве территории Коллекционного сада.

Как сообщают СМИ, по результатам проверки, проведенной прокуратурой Мичуринска, возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве школы по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что реакция местных властей – это маячок, который показывает, как они относятся к людям в регионе.

«Важно понимать: все проблемы городов – это проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди. Защищаться, пытаться выгородить подрядчика, который за год не смог исполнить свои обязательства, выглядит странно в первую очередь в глазах местных жителей. В Бердске и Мичуринске органы власти пошли навстречу, включаются в работу, и это пример для других регионов. По итогам первых 10 городов мы проведем отдельное мероприятие для специалистов по закупкам из этих регионов, чтобы обсудить вопросы, поднятые в ходе выездов», – заявил Гетта.