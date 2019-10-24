ВСТРЕЧА ДВУХ КАНАЛОВ ЦАРСКИЙ УЖИН Часть 5 ПОСЛЕДНИЕ ЖИТЕЛИ КОМИ ДЕРЕВНИ

Раньше на царский стол подавали рябчиков. И это считалось высшим деликатесом. И это могли себе позволить только богатые люди. Вспомним стихи: Ешь ананасы,рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй !.. Мы не буржуи. Мы обыкновенные деревенские люди. И пропитание добываем сами, а не покупаем ГМО с супермаркетов. И сегодня у нас действительно ЦАРСКИЙ ужин. На столе свежайшие дары природы. Это рябчик и малосолка. ВКУСНОТИЩЕ !!! И всё это в хорошей компании да под рыбацкий напиток ! Мммм. Вот оно счастье !!! Канал Павла «Рыбалка по мужски» https://www.youtube.com/channel/UC6RaAuMZq1isqixOiPzTK8Q На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!