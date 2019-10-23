ВСТРЕЧА ДВУХ КАНАЛОВ ПОХОДНАЯ КУХНЯ ГОТОВИМ РЯБЧИКА СОЛИМ РЫБУ Часть 4 ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ

Поймать рыбу и добыть дичь, это ещё не всё. Надо вкусно и быстро её приготовить. В этом фильме будет показан самый простой и в то же время самый вкусный рецепт приготовления дичи.А ещё мы послушаем рассказы нашего гостя, одного из последних жителей коми деревни. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!