РЫБАЛКА НА СЕТИ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА ЖИДКОЙ ВОДЫ

И ещё одна охота — рыбалка. На этот раз с моим товарищем Иваном Григоричем. И это была крайняя поездка в этом сезоне. Так как зима рядом и пора закрывать навигацию. Добыли уток, поймали немного рыбы, а главное отдохнули душой на природе ! До свидания, жидкая вода, ждём твёрдую! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!