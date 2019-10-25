РЫБАЛКА НА СЕТИ ВСТРЕЧА ДВУХ КАНАЛОВ Часть 6 ЗАВЕРШЕНИЕ

Время пролетело незаметно, и наступила пора покинуть это райское местечко. С раннего утра выезжаем поднимать сети, которые порадовали нас уловом, и домой. Но мы не говорим : -Прощай. Мы говорим: — До свидания, старинной Коми деревне. Потому что мы сюда обязательно ещё вернёмся !!! Канал Павла Рыбалка по мужски: https://www.youtube.com/channel/UC6RaAuMZq1isqixOiPzTK8Q На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!