РЫБАЛКА НА СЕТИ СЕТИ ПОДНЯЛИ УТКУ ДОБЫЛИ

Если поставил снасти, то обязательно проверяй и подними обратно. Презираю тех, кто оставляет сети или другие снасти в воде.Ну и сам естественно,во что бы то не стало стараюсь поднять снасти, которые по тем или иным причинам были оставлены. Всё получилось. Сети поднял. Рыбки поймал. Ну а бонусом получил ещё и здоровенного красавца — селезня ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!