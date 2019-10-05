ОНФ в Коми призвал студентов региона активно включаться в работу проектов Народного фронта

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в региональном форуме «Образование. Государство. Общество», который прошел в Сыктывкаре и Ухте. Общественники рассказали о работе команды «Молодежка ОНФ» и опыте участия студенческой молодежи республики в реализации проектов Народного фронта.

Форум собрал свыше тысячи человек из Коми и других регионов. Участники обсудили современные идеи, практики, приоритетные направления развития системы образования, опыт разных регионов. Активисты ОНФ рассказали, что костяк команды «Молодежки ОНФ» в Коми составляют студенты Сыктывкарского лесного института, Сыктывкарского государственного университета, Ухтинского государственного технического университета, колледжей Сыктывкара, Ухты и Воркуты.

«Молодые люди в рамках работы по проектам Народного фронта уже получили большой опыт практической общественной работы, сделали много добрых дел. Патриотизм – не лозунги, а конкретная работа в решении проблем людей. Опыт такой работы ОНФ в Коми получил поддержку участников образовательного форума», — отметила член регионального штаба ОНФ Елена Иванова.

Общественники рассказали об экологическом проекте ОНФ «Генеральная уборка», в котором молодежь республики проявляет себя наиболее активно. Например, совсем недавно команда «Молодежки ОНФ» в Коми приняла участие во всероссийской акции #СохранимЛес и высадила более 200 саженцев ели в деревне Разгорт. Молодые люди не только самостоятельно убирают свалки, участвуют в экологических субботниках, но и проходят обучение, становятся общественными экологическими инспекторами и совместно со специалистами Росприроднадзора выявляют и пресекают нарушения природоохранного законодательства.

«Работа форума наглядно показала практические результаты представленных проектов. Такая активная работа будет продолжаться по всем направлениям», — отметил первый проректор Сыктывкарского государственного университета Эмин Ягубов.

Представители Народного фронта в Коми на форуме призвали студентов региона активно включаться во все проекты ОНФ.