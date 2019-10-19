ОНФ в Коми приступил к мониторинговой акции по повышению безопасности детей на пути в школу

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми начали мониторинг «Дорога в школу». Мероприятие направлено на повышение безопасности детей на пути в учебное заведение.

Активисты ОНФ в Коми с 2015 г. проводят работу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Общественники обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы на пути следования школьников. Органам местного самоуправления были направлены предложения по приведению в соответствие национальным стандартам аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных организаций.

«Однако помимо опасных пешеходных переходов, школьник может столкнуться с другими угрозами жизни и здоровью на пути к школе: например, стаи беспризорных собак, открытые канализационные люки, ветхие промышленные конструкции, гаражи, заброшенные стройки и прочее», — отметила член регионального штаба ОНФ, председатель общественного совета при МВД по Республике Коми Галина Киселева.

В связи с этим активисты ОНФ в Коми приступили к расширенному мониторингу «Дорога в школу», в ходе которого обратят внимание на эти аспекты.

Региональное отделение Народного фронта просит откликнуться родителей и сообщить об опасностях, с которыми сталкиваются их дети на пути в школу и обратно. Такая обратная связь поможет повысить безопасность детей. Информация, полученная от родителей, будет направлена в органы местного самоуправления и подразделения МВД по Республике Коми для исправления недостатков инфраструктуры в населенных пунктах и принятия дополнительных мер по повышению общественной безопасности.

Информацию от родителей в рамках мониторинга ОНФ «Дорога в школу» просим направлять на эл. почту: 11region@onf.ru