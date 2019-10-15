ОНФ призывает Минкомсвязи устранить недоработки в проекте приказа о внедрении отечественных цифровых продуктов

Эксперты ОНФ направили в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ свое экспертное заключение с рекомендацией внести корректировки в проект приказа об утверждении требований к региональным проектам по внедрению отечественных продуктов, созданных на базе сквозных цифровых технологий. Документ имеет множество недоработок, и если их не устранить, то это приведет к трудностям при реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Минкомсвязи России выставило на независимую антикоррупционную экспертизу проект приказа «Об утверждении требований к региональным проектам по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий». Сквозные технологии – это ключевые направления национальной технологической инициативы (государственной программы мер по поддержке развития в России перспективных отраслей).

Эксперты Движения провели анализ документа и обнаружили ряд проблем. Например, там указано, что проект должен реализовываться в приоритетной отрасли экономики, а согласно «майскому указу» главы государства сквозные цифровые технологии предполагается использовать не только в конкретной отрасли экономики, но и в других сферах, включая госуправление, социальную сферу, образование, медицину, промышленность и так далее.

Также в документе есть требование – обладание высокой социально-экономической значимостью проекта для субъекта, на территории которого он реализуется. При этом порядок определения этой значимости для субъекта не установлен. Именно Минкомсвязи должно устанавливать такие требования. Данное условие ограничивает развитие экспортной составляющей проектов – часто проекты со сквозными технологиями рассчитываются на более широкий рынок, нежели регион и даже страна.

Также эксперты ОНФ уверены, что требование включения участника конкурсного отбора в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции не делает проект более отечественным. Реестры созданы для того, чтобы стимулировать внедрение российской продукции благодаря госзакупкам. Нахождение в таком реестре не является законодательным обязательством. Представители ОНФ считают, что прохождение процедуры сертификации и включение в реестр – добровольное дело. Поэтому эту норму стоит исключить целиком, уверены эксперты Движения.

Кроме того, отметили они, согласно проекту приказа средства гранта могут быть использованы на оплату работ сторонних организаций, привлекаемых к реализации проекта. Ограничения (например, в процентах от суммы гранта, как для накладных расходов) не установлены, а значит, это позволит получать средства субсидии организациям, которые не реализуют проект, а являются транзитными получателями денег. При этом государственный контроль со стороны министерства распространяется только на получателя гранта, но не на его субподрядчиков. Народный фронт предлагает ввести ограничение по сумме, которая может быть перечислена сторонним организациям на оплату работу и услуг в рамках реализации проекта.

«Проект приказа имеет целый ряд недоработок. Если их не устранить, то это приведет к возникновению многочисленных рисков. Например, к необоснованному ограничению сфер деятельности претендентов на получение субсидий, сильному влиянию субъективной оценки на отбор проектов, нарушению интересов государства при проведении экспертиз, выводу средств субсидии в организации-субподрядчики. Нужно исключить эти риски», – отметил эксперт ОНФ, руководитель направления «Регулирование финансовых рынков» Фонда развития интернет-инициатив Игорь Меркушов.