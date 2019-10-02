ОНФ предложил дифференцированный подход распределения и систему льгот для ликвидации кадрового дефицита в сфере здравоохранения

Участники тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» 26 сентября провели круглый стол, на котором общественники, медики, эксперты, представители Минобрнауки, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, а также Росстата, ФОМС и Счетной палаты обсудили проблему кадрового дефицита в медицинской отрасли. В обсуждении участвовали более 60 специалистов. По итогам заседания составлен проект решения, в основу которого лег дифференцированный подход к распределению медицинских кадров, позволяющий сформировать специальную систему льгот. Итоги решения будут направлены в администрацию президента РФ и лично главе государства Владимиру Путину.

Открывая заседание, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль напомнил, что проблема кадрового дефицита началась еще в 90-е годы прошлого века, когда прекратилось распределение выпускников медвузов. Этот вопрос касается миллионов россиян, уверен он. При этом постоянно увеличивается нагрузка на самих медиков, которые в результате превращаются в «загнанных лошадей». «За эти 30 лет в практическое здравоохранение не пришло огромное количество врачей, фельдшеров и медсестер», – подчеркнул Рошаль. С каждым годом проблема лишь усиливается. Так, в 2018 г. в систему здравоохранения поступило 56 тыс. 496 врачей, а ушло по разным причинам 55 тыс. 880 специалистов, т.е. прирост на всю страну составил чуть более 600 человек. «У нас нет динамики», – подчеркнул Рошаль. Он пояснил, что наиболее острой является нехватка врачей, которая отмечается в 64 регионах из 75, где ОНФ провел анализ ситуации. «Кроме того, необходимо решать проблему не только количества, но и качества, квалификации врачей», – добавил Рошаль.

Он напомнил, что на прошедшем 16 мая 2019 г. пленарном заседании медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» с участием президента страны, лидера ОНФ Владимира Путина был поднят вопрос о возможности введения системы распределения выпускников медвузов, обучающихся за счет государственных средств. По мнению экспертов ОНФ, такая система могла бы дополнить программы целевого набора и способствовать решению кадрового вопроса в самом ближайшем будущем.

«Разумеется, студенты не должны быть рабами. Нужно создать им соответствующие условия. Потому что, когда молодой человек или девушка приезжают куда-то, ясно, что государство должно обогреть их», – подчеркнул Рошаль. Так, он отметил, что, согласно опросу ОНФ, большинство молодых людей хочет получить не служебное жилье, а приобрести свое собственное в рассрочку.

Рошаль признал, что подавляющая часть молодых специалистов стремится в Москву, в клиники. «Однако, думаю, у нас будет достаточно студентов, которые понимают – когда Родина в опасности, а она сейчас в опасности по кадровому дефициту, вопросы надо решать», – отметил он. Предложения, которые прозвучат на заседании, будут собраны в единый документ и переданы президентской администрации и лично президенту, сообщил Рошаль.

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Российской Федерации Светлана Меркушина и заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Федеральной службы государственной статистики Венера Чумарина также подчеркнули серьезность проблемы кадрового обеспечения и отметили, что она требует системного подхода.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская призвала уделить внимание развитию форм целевого обучения и усилить взаимодействие отрасли здравоохранения со всеми студентами, в том числе обучающимися на коммерческой основе. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина добавила, что на обучение ряду профессий для среднего медперсонала, например фельдшера, принимают только после 11 класса. «Мы предлагаем разрешить прием после 9 класса», – подчеркнула Потехина. Кроме того, медицинским колледжам нужно вступать в координацию с другими колледжами региональной системы образования и пользоваться их возможностями. «Нам элементарно нужны площади, инфраструктура, где мы будем учить молодых людей», – указала Потехина.

Заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Анастасия Муталенко рассказала, что городам региона требуется 290 врачей и 790 медсестер: «Необходимо создать единую федеральную программу по поддержке для городов и моногородов, чтобы достичь единообразия и исключить переманивания одних и тех же врачей соседними субъектами». Также Муталенко предложила снять ограничения по возрасту в программе «Земский доктор»: «Многие врачи в возрасте 50–55 лет – достаточно активные, они остаются востребованными и нужными для населения». Она поддержала идею ввести систему распределения врачей по всей стране.

Член Центрального штаба, президент фонда поддержки достижений в области медицины «Призвание», ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева подчеркнула, что прежде всего необходимо изменить ситуацию с заработной платой медработников: «Сегодня выпускник медицинского вуза, пришедший в больницу, получает от 3 до 6 тысяч рублей в месяц. Это даже меньше прожиточного минимума», – констатировала Малышева. Кроме того, для привлечения кадров нужно начать проводить ярмарки вакансий по специальностям на четвертом, пятом и шестом курсах. «Сейчас в мединститутах этого нет», – добавила Малышева. По ее мнению, ответственность за укомплектованность врачебными кадрами должна лежать на губернаторе и главе муниципального образования, добавила она. «Губернаторы должны отвечать за предоставление квартир, мест в школах и так далее», – подчеркнула Малышева.

С ней согласился и член Центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин: «Руководителям субъектов РФ надо повысить ответственность за социальную составляющую по развитию социальной инфраструктуры в тех поселках, селах, городах, куда направляют молодые кадры», – призвал он. Говорин также отметил, что дефицит кадров в первичном звене здравоохранения связан с заработной платой медработников: «Финансовая мотивация является для молодого человека важнейшим фактором его социальной адаптации и развития. Для того чтобы молодые врачи получали достойную зарплату, мы должны определить базовую ставку, на которую молодой врач мог бы адекватно жить», – указал он.

Перекос в размере зарплаты от региона к региону Говорин связывает с самим начислением заработной платы: «А именно с избыточной возможностью главных врачей определять стимулирующий коэффициент для врачей, и здесь есть злоупотребления. Сама система несовершенна», – указал он. Более того, порой не учитываются достижения каждого специалиста, его категории, кандидатская, докторская степени, что лишает врача стремления к творческому росту и профессионализму, отметил Говорин.

Пересмотреть оценку труда медицинских работников призвал и заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Геннадий Щербаков: «Сейчас врач одной профессии, одной квалификации, выполняющий одну стоимость работы, работая в разных типах учреждений, даже на уровне одного субъекта оценивается по-разному», – констатировал он. Щербаков подчеркнул необходимость вернуться к отраслевой системе оплаты труда, отметив, что это будет единый подход к оценке.

На недопустимость большого разрыва в зарплате врачей и среднего медперсонала, а также разрыва в оплате труда по регионам указал и директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, академик РАН Владимир Стародубов: «Это лишь увеличивает число желающих получать заработную плату, как в Москве, живя в Тверской области, где зарплата в пять-шесть раз ниже, чем в столице. Чем врач в Тверской области отличается от москвича? Он также дежурит, вкалывает, также все делает, но получает в четыре раза меньше», – подчеркнул Стародубов.

Между тем главный врач ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» города Оренбурга, председатель комитета по здравоохранению законодательного собрания Оренбургской области Салим Чолоян добавил: «Заработная плата специалиста в селе должна быть больше, чем в городе». Он также подчеркнул необходимость обеспечить молодого специалиста жильем и современным оборудованием, а также оснащением на рабочем месте.

«Для того чтобы у молодого врача появился интерес работать в маленьком городе, селе и т.д., должны быть не только комфортные жилищные условия и хорошая зарплата», – согласился проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Христо Тахчиди. «Для врача крайне важна профессиональная удовлетворенность, а это технологии и соответствующее оборудование на рабочем месте», – подчеркнул он.

Член Центрального штаба, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук призвал пересмотреть Бюджетный кодекс РФ, чтобы финансовыми и хозяйственными вопросами для обеспечения функционирования медучреждений занимались местные власти, а не главврач. «Его обязанность – лечить людей, а не быть завхозом», – подчеркнул Мохначук.

Что касается распределения, главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» (Ленинградская область) Евгений Костюшов уверен, что в первичном звене оно должно быть обязательно. При этом важно, чтобы молодой специалист мог остаться в том регионе, где окончил учебное заведение. Можно также предложить льготу, например когда молодой специалист отработает три года, а затем имеет право поступать в ординатуру по направлению от лечебного учреждения. «Мы должны выработать систему», – указал Костюшов. Также он призвал пересмотреть программу подготовки врачей.

Начальник экспертного отдела Управления экспертизы и проектов Дмитрий Цвич рассказал, что практика распределения, начатая в СССР, сохранилась в Белоруссии, причем она затрагивает не только выпускников по медицинскому профилю, но и другие специальности, за счет чего полностью покрывается потребность в кадрах. Также в программе распределения добровольно участвуют студенты коммерческой формы обучения. Примечательно, что 80% остаются работать там, куда были распределены. Латвия в 2001 г. также вернула практику распределения.

В поддержку распределения выпускников медучреждений выступил и генеральный директор ООО «Ростехразвитие», эксперт по вопросам нормативно-правового регулирования деятельности здравоохранения Дмитрий Пивень. Он также добавил, что прекрасно показала себя программа «Земский доктор». Однако положенные по ней выплаты надо привести в соответствие с уровнем инфляции, отметил Пивень.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Антонина Чупрова напомнила, что тему распределения еще в 2011 г., будучи президентом РФ, поднимал Дмитрий Медведев. «Это наиболее оптимальный вариант для решения проблемы по повышению доступности и качества медицинской помощи», – отметила она. Во Франции выпускники также работают по распределению, причем срок отработки занимает от 6 до 10 лет, добавила Чупрова.

«Любой императив, который был бы закреплен на уровне федерального законодательства, будь то обязательное распределение, будь то обязательные социальные гарантии, является самым действенным. Для достижения быстрого результата и успеха на местах необходимо ввести соответствующие нормы», – указала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. Она также отметила, что региональные власти должны создавать условия для медицинских работников. «Основополагающими для врача являются условия для профессионального роста и развития, а это зависит от оснащенности медчуреждений», – заметила Мухтасарова. Кроме того, необходимо поднимать престиж медицинской профессии. Также она согласилась с тем, что без введения распределения в ближайшее время проблему кадровой дефицита в сфере здравоохранения решить не получится.

В заключение заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай поблагодарил ОНФ и лично Леонида Рошаля за постановку столь серьезной темы. «Проблемы кадрового дефицита, к сожалению, возникли не вчера, и решить их за очень короткий срок достаточно затруднительно. Но те меры, которые мы сегодня обсуждали, и те предложения, которые звучали и были подготовлены экспертами, вполне могли бы улучшить ситуацию с обеспечением кадров в здравоохранении», – подчеркнул он.

На основе советского и зарубежного опыта распределения выпускников медицинских вузов эксперты ОНФ сформулировали свои предложения. По их мнению, необходимо провести тщательный анализ кадрового дефицита и определить, какие именно специальности являются наиболее востребованными в регионах. Внедрение механизма распределения должно быть дифференцированным, поскольку такой подход позволит сформировать ряд льгот для тех групп специальностей, которые попадут под распределение. Например, это может быть приоритетное поступление в ординатуру или субсидия от государства на обучение в ординатуре при условии отработки после окончания специалитета или бакалавриата, продление отсрочки от армии или освобождение от службы в армии.

Дифференцированный подход в совокупности с системой льгот позволит избежать значительного снижения мотивации выпускников школ поступать на медицинские специальности после введения механизма распределения, уверены представители ОНФ. Также внедрение механизма распределения должно сопровождаться расширением социальных льгот для молодых специалистов со стороны федерального центра и субъектов. Речь идет про гарантированное наличие служебного жилья, компенсацию расходов на переезд для молодого специалиста и его семьи, расширение возможности получения жилищного сертификата по аналогии с молодыми учеными.

Напомним, что основанием для возвращения к механизму распределения выпускников медицинских вузов, прошедших обучение за государственные средства, является статья Конституции РФ №55 пункт 3, в котором говорится, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

«Мы сегодня должны защитить здоровье народа и решением кадровой проблемы в здравоохранении обеспечить обороноспособность страны и безопасность государства», – заключил Рошаль.