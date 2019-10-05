ОКУНЁВЫЙ КЛОНДАЙК ГОРБАЧИ ПОД ЗАНАВЕС РЫБАЛКА С МАЗАЕМ 27.09.2019. ЗАВЕРШЕНИЕ

О таком завершении летней рыбалки на удочку и спиннинг можно только мечтать.Мы получили огромное удовольствие от частых поклёвок полосатого хищника. Ну а три кабанчика — горбача под занавес, это как десерт после вкусного обеда. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!