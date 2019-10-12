ОХОТА НА УТОК ВОТ ЭТО Я ПОСТРЕЛЯЛ УДАЧНОЕ УТРО Часть 1

Ранним октябрьским утром на озеро села огромная стая перелётных уток.Пол часа по пластунски, несколько минут ожидания, и началось ТАКОЕ !!! Короче кто охотник, тот меня поймёт. Смотрим ролик, и вы сами всё увидите. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!