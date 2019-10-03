Команда «Молодежки ОНФ» в Коми провела субботник в доме труженика тыла Степана Лоскутова в селе Выльгорт

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми отметили добрым делом Международный день пожилых людей: молодые люди провели субботник в доме одинокого 89-летнего ветерана, труженика тыла Степана Лоскутова в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

С просьбой о помощи ветерану в селе Выльгорт к членам команды «Молодежки ОНФ» обратились сотрудники центра социальной защиты Сыктывдинского района. Уже несколько лет ветеран живет один в частном доме. Супруга его умерла, а детей нет. Он попросил о помощи – очистить стены и потолок на кухне от печной пыли. Их не чистили уже пять лет, а сам ветеран уже не справляется.

«Без лишних вопросов купили тряпки и прочую утварь, приехали и все почистили. Заодно поздравили Степана Константиновича с Международным днем пожилых людей. Помощь ветеранам несет доброту не только нашим старикам, но и самой молодежи – у ребят глаза светятся от радости, что они помогают тому, кто нуждается, кому нужна помощь. После таких субботников, таких реальных дел мы все становимся лучше и добрее друг к другу. Такие мероприятия проводим регулярно в любые дни и будем продолжать это делать», – сообщил координатор команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

Ветеран принял участников команды «Молодежки ОНФ» в Коми очень гостеприимно, рассказал о себе, историю своей жизни, а также поделился дальнейшими планами по ремонту в доме. Общественники решили помочь и с ремонтом: они запланировали проведение еще одного субботника в доме Лоскутова.

«Добро заряжает и дает энергию к новым свершениям. Наш девиз, которому мы следуем в реальных делах: «Не жди перемен! Твори перемены!» – поделились впечатлениями участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми Ксения Попова и Софья Карионова.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали, что запустили в регионе всероссийскую акцию «Связь поколений», в рамках которой общественники приняли участие в организации первого в республике фестиваля скандинавской ходьбы, научили сыктывкарских пенсионеров и людей с инвалидностью изготавливать сувениры, инициировали в школах региона акцию «Генеалогическое дерево» и приняли участие в проведении для детей села Выльгорт программы «Как учились в старину».